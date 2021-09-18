/650655/موعد-مباراة-مانشستر-سيتي-ضدساوثهامبتون-والتشكيل-المتوقع

يدخل فريق مانشستر سيتي نظيره ساوثهامبتون في المباراة التي تجمع الفريقين عصر اليوم، السبت ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم البريميرليج.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

فيما يحتل مانشستر سيتي المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 9 نقاط، بفارق نقطة وحيدة عن مانشستر يونايتد المتصدر، بينما يتواجد ساوثهامبتون في المركز الرابع عشر برصيد 3 نقاط.

حيث ويسعى السيتي بقيادة مديره الفني بيب جوارديولا إلى تحقيق الفوز ومحاولة التواجد في المنافسة على اللقب وانتزاع الصدارة حال تعثر باقي المنافسين، فيما يسعى ساوثهامبتون إلى تحقيق الفوز الأول له في الموسم، بعد أن تعادل في 3 مباريات وخسر واحدة.

تشكيل مانشستر سيتي المتوقع

حراسة المرمي: إيدرسون

وفي خط الدفاع: والكر، دياز، لابورت، كانسيلو

خط الوسط: رودري، جوندوجان، بيرناردو سيلفا، جريليش.

الجدير بالذكر ان نادي مانشستر يونايتد يقع في المجموعة الاولي من مجموعات دوري ابطال اوروبا برفقة كلاً من:

نادي باريس سان جيرمان الفرنسي ونادي لايبزيج الالماني ونادي كلوب برج البلجيكي.

وخسر نادي مانشستر سيتي لقب دوري أبطال اوروبا الموسم الماضي، علي يد مواطنة نادي تشيلسي الإنجليزي، حيث خطف البلوز فوزاً قاتلاً بهدف نظيف ليتوج بطلاً لدوري الأبطال موسم 2020-2021.

اخر مباريات الفريقين:

استطاع نادي مانشستر سيتي من تحقيق الفوز في اخر مبارياتة في بطولة الدوري الإنجليزي علي حساب نادي ليستر سيتي بنتيجه هدف وحيد.

بينما خسر نادي لايبزج الألماني في مباراتة الأخيرة والتي كانت امام البافاري بايرن ميونخ بنتيجة اربعة اهداف مقابل هدف وحيد.

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي

وولفرهامبتونبر أمام ينتفورد الساعة 1:30 ظهرا

ليفربول أمام كريستال بالاس الساعة 4 مساء على قنوات beIN Sports HD 1

مانشستر سيتي ساوثهامتون الساعة 4 مساء على قناة beIN Sports 2 HD Premium

نوريتش سيتي واتفورد الساعة 4 مساء

بيرنلي أمام آرسنال الساعة 4 مساء على قناة beIN Sports 3 HD Premium

أستون فيلا أمام إيفرتون الساعة 6:30 مساء على قناة beIN Sports 1 HD Premium