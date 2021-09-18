الجمهور يثور على مؤلف «شقة 6» بسبب نهايته..والأخير: «المخرج تلاعب في الأوراق»

/650656/الجمهور-يثور-على-مؤلف-شقة-6-بسبب-نهايتهوالأخير-المخرج-تلاعب-في-الأوراق

أحدثت الحلقة الأخيرة من مسلسل «شقة 6» ضجة عريمة عبر مواقع التواصل الإجتماعي بسبب نهايته الغير متوقعة، ما أرجح الجمهور بفشل العمل والمؤلف معا لكنه تبرأ من هذه التهمة بإتهام المخرج بالتلاعب في أوراق العمل.

دوت الخليج يرصد أزمة مسلسل «شقة 6»

مسلسل «شقة 6» في أزمة بسبب الحلقة الأخيرة

شهدت احداث الحلقه الـ 14 والاخيرة العديد من الأحداث منها اكتشاف أن صلاح عبد الله يعمل نفقا بين غرفته وشقه بطلة العمل روبي حتي يثير الرعب في نفسها مما يجعلها تترك الشقه التي كانت ملكا له، وأيضا قيامه بقتل ممدوح زوح صباح “سما إبراهيم” أثناء مشاجرته مع حمزة العلي ، وجعله يعتقد أن الأخير هو من قام بقتله.

وكانت روبي قد أصيبت بالصدمة حين علمت ان جارتها “ ملك قورة ” انتحرت خلال تواجد زياد “ حمزة العلى ” كساكن فى العقار.

مؤلف مسلسل «شقة 6» يشن هجوما حادا عى المخرج

هذه النهاية التي لم تكن متوقعة من الجمهور ما جعلته يثور على المؤلف، لكنه صارعهم بالدفاع عن نفسه واتهام مخرج مسلسل «شقة 6» بالتلاعب في الأوراق.

فكتب محمود وحيد أحد مؤلفي المسلسل: “ يا جماعة مش دى نهاية المسلسل اللى مكتوبة أوتغيرت وتم العبث فى ورقنا من المخرج ودمر الدراما والنهاية وشكرا “.

ولم تكن هذه المرة الأولى لمحمود وحيد في الهجوم على المخرج اذ كتب في منشور سابق: “حسبى الله ونعم الوكيل مش النهاية اللى كاتبينها”، وتابع موضحا أنه لن يتم إجراء جزء ثاني من العمل، فقال: “ لن أكتب جزء جديد من شقة 6 بعد تلك النهاية المؤسفة ، التى أخلى مسؤولتى عنها تماماً وشكراً”.

عمرو محمود ياسين يدافع عن مؤلف شقة 6

وحرص اليسناريست عمرو محمود ياسين الدفاع عن مؤلف مسلسل شقة 6 فكتب عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتكاعي “فيسبوك”: “شيء مؤسف و محزن ان يسطو أحدهم على فكر وقناعات مؤلف ويغير ويعدل دون الرجوع لأصحاب الحق الأدبي ...عيب والله ..ومش لازم اي مؤلف يصمت ع غدر اي شخص أؤتمن على نص ولم يحفظ الأمانه .. ماتسكتوش ..و ماتزعلوش .. هو موقف سيء بس اكيد استفدتوا منه كتير و مش هتسمحوا بتكراره”.

أبطال مسلسل شقة 6

وتدور أحداث المسلسل حول شقة رقم 6 داخل إحدى العمارات التى تعيش فيها روبي مع جيرانها، ويفاجأ جميع سكان العمارة بأجواء مرعبة تحدث داخل هذه الشقة، لتبدأ المفاجآت والأحداث المثيرة والمشوقة التى يعيشها الجيران.

ويشارك فى بطولة مسلسل «شقة 6» بجانب روبى، كل من أحمد حاتم، هانى عادل، بالاشتراك مع الفنان الكبير صلاح عبد الله، محمود البزاوى، رحاب الجمل، الفنانة السعودية هيا فياض، حمزة العيلى وملك قورة، السيناريو والحوار رفيق القاضى، سعاد القاضى، محمود وحيد، نبيل شعيب، إخراج محمود كامل.