الخشت: لن يسمح بدخول الحرم الجامعى إلا للمطعمين فقط

جدة - نرمين السيد - وكتب الخشت، عبر حسابه الشخصى على موقع "فيسبوك"، اليوم السبت: "أبنائى بناتى الطلاب.. التطعيم ضرورى، وجائحة كورونا بالغة الخطورة، أحذركم من الموجة الجديدة للجائحة، إن الأمر جاد وخطير، ونؤكد بعدم دخول الحرم الجامعى مع بداية العام الدراسى الجديد إلا للمطعمين فقط".

وأوضح أن هناك 17 عيادة داخل الحرم الجامعى وخارجه لتطعيم الطلاب، وتبدأ العيادات عملها من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الثالثة عصرًا فى كليات "الحقوق، والتجارة، والآداب، وسياسة واقتصاد، ودار العلوم، والآثار، والعلوم، والتخطيط الإقليمى والعمرانى، ورياض الأطفال، والعلاج الطبيعى، والحاسبات والذكاء الاصطناعى، والهندسة، والزراعة، والطب البيطرى، والطب البشرى، والصيدلة، وطب الأسنان".

ويسجل طلاب جامعة القاهرة ممن لم يتلقوا اللقاح حتى الآن على موقع وزارة الصحة المخصص لتلقى اللقاح egcovac.mohp.gov.eg، ويختار الطالب محافظة القاهرة كمقر للتطعيم، ثم الاحتفاظ بالرسالة المكونة من 20 رقما، والتوجه بعدها إلى عيادات الكليات المخصصة لذلك.

وفى حالة تعذر على الطالب التسجيل على الموقع لأى سبب يتم التوجه مباشرة إلى أى من العيادات المخصصة لتطعيم الطلاب مع أصل وصورة بطاقة الرقم القومى والكارنية الجامعى وسيتم التسجيل له وتطعيمه.