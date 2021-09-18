جدة - نرمين السيد - وكتب الخشت، عبر حسابه الشخصى على موقع "فيسبوك"، اليوم السبت: "أبنائى بناتى الطلاب.. التطعيم ضرورى، وجائحة كورونا بالغة الخطورة، أحذركم من الموجة الجديدة للجائحة، إن الأمر جاد وخطير، ونؤكد بعدم دخول الحرم الجامعى مع بداية العام الدراسى الجديد إلا للمطعمين فقط".
وأوضح أن هناك 17 عيادة داخل الحرم الجامعى وخارجه لتطعيم الطلاب، وتبدأ العيادات عملها من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الثالثة عصرًا فى كليات "الحقوق، والتجارة، والآداب، وسياسة واقتصاد، ودار العلوم، والآثار، والعلوم، والتخطيط الإقليمى والعمرانى، ورياض الأطفال، والعلاج الطبيعى، والحاسبات والذكاء الاصطناعى، والهندسة، والزراعة، والطب البيطرى، والطب البشرى، والصيدلة، وطب الأسنان".
ويسجل طلاب جامعة القاهرة ممن لم يتلقوا اللقاح حتى الآن على موقع وزارة الصحة المخصص لتلقى اللقاح egcovac.mohp.gov.eg، ويختار الطالب محافظة القاهرة كمقر للتطعيم، ثم الاحتفاظ بالرسالة المكونة من 20 رقما، والتوجه بعدها إلى عيادات الكليات المخصصة لذلك.
وفى حالة تعذر على الطالب التسجيل على الموقع لأى سبب يتم التوجه مباشرة إلى أى من العيادات المخصصة لتطعيم الطلاب مع أصل وصورة بطاقة الرقم القومى والكارنية الجامعى وسيتم التسجيل له وتطعيمه.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الخشت: لن يسمح بدخول الحرم الجامعى إلا للمطعمين فقط على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.