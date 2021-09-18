الرى: تحديث المواصفات القياسية المصرية لإنتاج الخرائط المساحية

جدة - نرمين السيد - تلقى الدكتور محمد عبدالعاطى وزير الموارد المائية والرى، اليوم السبت، تقريرًا من المهندس على منوفى رئيس الهيئة المصرية العامة للمساحة، يستعرض أهم المشروعات التى تقوم الهيئة بتنفيذها حاليًا.





وصرح الدكتور عبدالعاطى، فى بيان، أن الهيئة المصرية العامة للمساحة هى الجهة الرسمية المنوط بها الرفع المساحى وإنشاء الخرائط بمقاييس الرسم المختلفة طبقًا للقرارات الجمهورية المنظمة لاختصاصاتها ولها دور الريادة فى مجال بناء الخرائط الرقمية وقواعد البيانات الجغرافية المميكنة من خلال استخدام تكنولوجيا ونظم المعلومات الجغرافية والاستشعار عن بعد.

وأوضح التقرير، أن هيئة المساحة تشارك فى أعمال لجنة استرداد أراضى الدولة بجميع محافظات الجمهورية من خلال لجان التثمين ولجان الفحص حيث بلغ إجمالى المعاينات أكثر من 112 ألف طلب فى جميع محافظات الجمهورية.

كما تنفذ الهيئة الأعمال المساحية اللازمة لتوسعة مصارف غرب الدلتا، وتم الانتهاء من حوالى 150 كيلو متر بمحافظات "البحيرة – الإسكندرية – مطروح"، كما تم الانتهاء من تنفيذ الأعمال المساحية اللازمة لـ11 محطة رفع على تلك المصارف، ضمن خطة الوزارة للاستفادة من مياه الصرف الزراعى بغرب الدلتا.

وبالتنسيق مع إدارة التخطيط العمرانى بمحافظة الإسكندرية، تنفذ هيئة المساحة أعمال الرفع المساحى لإنشاء خرائط طبوغرافية رقمية بمقياس رسم 1 / 1.000 للمناطق غير المخططة بالإسكندرية لاستخدامها فى أعمال التطوير بالمحافظة، بالإضافة لتحديث الخرائط المساحية "الورقية والرقمية" بمقياس رسم 1 / 5.000 بمسطح إجمالى قدره 2.500 كيلو متر مربع.

وتتعاون الهيئة مع شركات القطاع الخاص فى إنشاء ومراجعة واعتماد الخرائط المساحية طبقـًا للمواصفات القياسية المصرية التى أعدتها الهيئة المصرية العامة للمساحة والتى حدثتها الهيئة عام 2020، والمتعلقة بعملية إنتاج الخرائط المساحية.

كما توفر الهيئة، جميع الأطالس والخرائط المساحية "الطبوغرافية والتفصيلية" التى تطلبها مكتبة الإسكندرية للعرض بالمكتبة ولاستخدامها فى أعمال البحث والإطلاع وجميع أغراض البحث العلمى للمترددين على المكتبة.