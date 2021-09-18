الخشت يناشد الطلاب بسرعة الحصول على اللقاح ضد كورونا بمنافذ وعيادات التطعيم...

قال الدكتور محمد الخشت أناشد بناتي وأبنائي الطلاب بسرعة الحصول على اللقاح ضد كو.رونا بمنافذ وعيادات التطعيم بالجامعة، حفاظا عليهم وعلى أسرهم والمخالطين لهم.

أبنائي بناتي الطلاب .. التطعيم ضروري، وجائحة كو.رونا بالغة الخطورة.

أحذركم من الموجة الجديدة للجائحة.

إن الأمر جاد وخطير.

ونؤكد بعدم دخول الحرم الجامعي مع بداية العام الدراسي الجديد إلا للمطعمين فقط.

توجد 17 عيادة داخل الحرم الجامعي وخارجه لتطعيم الطلاب ، وتبدأ هذه العيادات عملها من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الثالثة عصرًا في كليات: الحقوق، والتجارة، والآداب، وسياسة واقتصاد، ودار العلوم، والآثار، والعلوم، والتخطيط الإقليمي والعمراني، ورياض الأطفال، والعلاج الطبيعي، والحاسبات والذكاء الاصطناعي، والهندسة، والزراعة، والطب البيطري، والطب البشرى، والصيدلة، وطب الأسنان.

ويسجل طلاب جامعة القاهرة ممن لم يتلقوا اللقاح حتى الآن على موقع وزارة الصحة المخصص لتلقي اللقاح egcovac.mohp.gov.eg

ثم يختار الطالب محافظة القاهرة كمقر للتطعيم، ثم الاحتفاظ بالرسالة المكونة من 20 رقما، والتوجه بعدها إلى عيادات الكليات المخصصة لذلك.

وفي حالة تعذر على الطالب التسجيل على الموقع لأي سبب يتم التوجه مباشرة إلى أي من العيادات المخصصة لتطعيم الطلاب مع أصل وصورة بطاقة الرقم القومي والكارنية الجامعي وسيتم التسجيل له وتطعيمه.