يرتقب في الـ 24 ساعة القادمة موعد إعلان نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني وفق ما ورد من أخبار ، ومن المتوقع ظهور نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة بتاريخ يوم الإثنين 20 سبتمبر 2021 ، وكان عدد كبير من طلاب الثانوية العامة في الدور الثاني قد أتمو امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة ، وقد أعلن مكتب التنسيق علي انتظار ظهور نتيجة امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة ، لربط مكتب التنسيق القبول بالجامعات بنتيجة الدور الثاني للطلاب ليلتحق الطلاب بالجامعات في المقاعد الشاغرة ، وكان حوالي 140 ألف من الطلبة والطالبات قد أتمو امتحانات الدوري الثاني للعام الحالي في تاريخ 13 سبتمبر والتي بدأت في الرابع من نفس الشهر ، وكنا من قبل قد أعلنا لكم عن رابط نتيجة الثانوية العامة والدبلومات الفنية عبر موقعنا ثقفني ، ونتمنى لكم دوام التوفيق

موعد إعلان نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني

جدير بالذكر أن عدد الطلاب الذين تقدموا لتأدية امتحانات الدور الثاني من الثانوية العامة للعام الحالي 2021 قد وصل لقرابة الـ 140 ألف طالب وطالبة ، وعلي فور نهاية اختبار كل مادة ، كان الكنترول يتابع التصحيح تباعاً وفق النظام الجديد لرصد الدرجات ، والذي جعل من أمر التصحيح غاية في السهولة والسرعة والدقة بإستخدام التقنيات الإلكترونية ، ويرتقب موعد نتيجة الدور الثاني للثانوية يوم الإثنين الموافق 20 – 9 – 2021 م الدور الثاني للطلاب ليلتحق الطلاب الناجحون بالتقديم بتنسيق الجامعات علي النسب الشاغرة لهم وفق مكتب التنسيق.

مكتب التنسيق للقبول بالمرحلة الثالثة

وكانت وزارة التربية والتعليم أعلنت عن فتح باب التقديم علي التنسيق بالمرحلة الثالثة عبر موقعها الرسمي الخاص بخدمات تنسيق قبول الطلاب للكليات والمعاهد ، و ذلك للطلاب بالمرحلة الثالثة من الدور الأول والطلاب المجتازين لاختبارات الدور الثاني بتسجيل الرغبات علي المقاعد الشاغرة بالكليات والمعاهد ، علي أن يتم ذلك في الفترة من يوم السبت الموافق 18/9/2021 حتى يوم الاثنين الموافق 20/9/2021 وفق النسب التالية :