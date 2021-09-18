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/650658/رسوم-جديدة-لترخيص-وإنشاء-مراكز-وتجميع-بلازما-الدم--تعرف-عليها
وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى نهائيا على مشروع قانون المُقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما لتصنيع مشتقاتها.
دوت الخليج يرصد تفاصيل رسوم انشاء مراكز تجميع بلازما الدم فى القانون الجديد
تنظيم عمليات الدم
ونصت المادة 3 من مشروع قانون إصدار قانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما لتصنيع مشتقاتها وتصديرها الجديد، على رسوم إنشاء مراكز تجميع بلازما الدم ، أن يؤدي طالب الترخيص رسم فحص لا يجاوز عشرين ألف جنيه حال تقديم الطلب، وعند الترخيص يحصل رسم لا يجاوز مائة ألف جنيه، كما يحصل رسم لا يجاوز خمسين ألف جنيه عند تجديد الترخيص، وتحدد اللائحة التنفيذية فئات ذلك الرسم.
ويُعفى من أداء هذه الرسوم الجهات الحكومية. وتحدد اللائحة التنفيذية بيانات وإجراءات تقديم طلب الترخيص وتجديده، ومواعيد البت فيه والتظلم من القرار الصادر بشأنه.
فلسفة القانون
وتكمن فلسفة قانون تنظيم عمليات الدم، وتجميع البلازما لتصنيع مشتقاتها وتصديرها على أن المادة (18) من الدستور، أكدت على أن لكل مواطن الحق في الصحة وفي الرعاية الصحية المتكاملة وفقًا لمعايير الجودة، وتكفل الدولة الحفاظ على مرافق الخدمات الصحية العامة التي تقدم خدماتها للشعب ودعمها والعمل على رفع كفاءتها وانتشارها الجغرافي العادل".
تجميع البلازما لتنظيم مشتقاتها
ويهدف قانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما لتصنيع مشتقاتها وتصديرها إلى تنظيم عمليات نقل الدم وتجميع البلازما لتصنيع مشتقاتها وتصديرها من خلال تقنين أوضاع المراكز المسئولة عن هذه العمليات وتوقيع عقوبات على المخالفين، حيث يلتزم المخاطبون بأحكام القانون المرافق بتوفيق أوضاعهم طبقاً لأحكامه وذلك خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به.
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