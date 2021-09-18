«اتجوزت 5 مرات عرفي..والعندليب كان هيتسبب في طلاقي»..تصريحات جريئة لفيفي عبده في «السيرة»

/650660/اتجوزت-5-مرات-عرفيوالعندليب-كان-هيتسبب-في-طلاقيتصريحات-جريئة-لفيفي-عبده-في-السيرة

كشفت الفنانة والراقصة فيفي عبده عن تصريحات جريئة خلال برنامج «السيرة» التي تقدمه الإعلامية المتألقة وفاء الكيلاني على فضائية قناة dmc، أمس الجمعة، في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً، اذا تحدث من خلاله عن عدد زيجاتها ومشكلتها مع الراحل عبد الحليلم حافظ التي تسببت في أزمة مع زوجها.

دوت الخليج يرصد أبرز تصريحات فيفي عبده خلال برنامج السيرة

فيفي عبده: تزوجت عرفي كتير عشان أحافظ على سمعتي

فجرت فيفي عبده مفجأة للجمهور عن عدد زيجاتها بعدما أثارت الجدل مرخرا بسبب أزمتها معهم، مشيرا إلى أن جميعهم تزوجها عرفي فيما عدا زوجها الأول كان شرعيا، فقالت: “أنا اتجوزت 5 مرات في حياتى، وكلهم جوازات كانت عرفى ماعدا أول جوازة كانت شرعى، وكنت صغيرة وقتها، ومكنش عاوز يطلقنى، ومن وقتها قلت لازم أتجوز عرفى عشان يبقى الموضوع سهل”.

وأشارت إلى أنها أنجبت أولى بناتها وهي في سن 25 سنة موضحة ان تعدد زيجاتها حفاظا على سمعتها وسمعة أبنائها، فقالت: “اتجوزت كتير لأن أي ست لما تتطلق ومتبقاش مرتبطة بيطلعوا عليها اشاعات، وأنا كنت بحب أقطع عرق وأسيح دمه وأتجوز على طول”.

فيفي عبده تقع في غرام شاب هندي

تحدثت الفنانة فيفي عبده، عن علاقتها بشاب هندي، وأنها أحبته وسافرت معه إلي الهند، مشيرة إلي أنه كان يتمتع بمستوى مادي عالٍ، وأنها كذبت عليه بأنها غنية، ولكنه كشف ذلك فيما بعد، وأنها لم تتزوجه بسبب وفاة والدها ولكى تراعي اخواتها.

فيفي عبده تقع ضحية للفئران

وكشفت فيفي عبده خلال لقائها مع وفاء الكيلاني عند حدث مأساوي تعرضت له، اذ انها اعتادت على الحفاظ على أموالها في حقيبة كبيرة لكنها ذات يوم اكتشفت أن الفئران أهدرت جميع أموالها المحفوظة، مضيفة: “انهرت بالبكاء، وأقعدت ألطم، من يومها اتعلمت، وبقيت أشيلها تحت الرخام، ولا حتى البنك”.

عبد الحليم حافظ يتسبب في أزمة بين فيفي وزوجها

وصرحت عبد بأن العندليب الراحل عبدالحليم حافظ تسبب في مشكلة مع زوجها كانت ستؤدي إلى طلاقها، موضحة: “أخدت شقة في الزمالك علشان أكون في منطقة الفنانين عبدالحليم حافظ وأم كلثوم وعبدالوهاب وسامية جمال وسعاد حسني وكان سعر الشقة بـ150 جنيه إيجار”.

وتابعت: “جوزي كان عنده اجتماع في الشيراتون قعدت أنا ومدير أعماله نستناه، دخل عبدالحليم الكافتيريا ومعاه شفيق جلال، عبدالحليم قال لي تعالي يا بت بيقولوا إنك رقاصة شاطرة جدًا، وأخدني من إيدي.. مين يصدق إنه يمسك إيدي، جوزي نزل لاقاني قعدة معاه قامت قيامته كان عاوز يسيبني قلت له بالسلامة بس ما حصلش”.