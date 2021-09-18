منهم 5 من ذوى الهمم.. القوى العاملة تعين 633 شابا بسوهاج

جدة - نرمين السيد - أعلن محمد سعفان وزير القوى العاملة، تعيين 633 شابًا من حملة المؤهلات العليا والمتوسطة وبدون مؤهل بمنشآت القطاع الخاص والاستثمارى بسوهاج، منهم 5 من ذوى القدرات الخاصة، من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل"، من المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية، فضلا عن توفير 136 فرصة عمل.





وأضاف سعفان، فى بيان للوزارة، اليوم السبت، أن مديرية القوى العاملة بسوهاج نفذت 3 دورات تدريبية على "مهن، التفصيل والحياكة، والسباكة الصحية، وكهرباء التوصيلات" بوحدة التدريب المتنقلة بكوم شقاوة فى طما، استفاد منها 29 متدربًا ومتدربة.

وأوضح وزير القوى العاملة، أن المديرية فتشت على 704 منشآت، وأسفر التفتيش عن تحرير 23 محضرًا، وعمل 4 ندوات توعية فى مجال أحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، كما تم عقد 4 ندوات زيادة الإنتاج، و4 ندوات توعية بأضرار السموم البيضاء، و3 ندوات مفاوضة جماعية.

وتابع الدكتور هشام أحمد أبوزيد مدير المديرية، فى تقريره للوزير عن ما تم إنجازه خلال شهر أغسطس الماضى، أنه تم صرف 239 ألف جنيه للرعاية الاجتماعية لـ94 عاملا.

كما تم صرف منح رعاية صحية بإجمالى 16 ألف جنيه، ما بين عمليات جراحية صغرى وكبرى، لـ5 عمال من المسجلين بالمديرية.

وأضاف أن المديرية استخرجت 1.771 شهادة قياس مستوى مهارة، ورخصة مزاولة حرفة، وتلقى 4 شكاوى، تم حفظ 3 شكاوى منها، وإحالة شكوى للقضاء.

أما فى مجال السلامة والصحة المهنية، فتشت المديرية على 201 منشأة، وإعادة التفتيش على 247 منشأة أخرى، وأسفر التفتيش عن تحرير 67 محضرًا، وإعطاء مهلة قانونية لـ140 منشأة أخرى، فضلاً عن بحث 21 شكوى ومنح 10 تراخيص وعمل 8 حملات تفتيشية.

وفى مجال التفتيش على المنشآت للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا، تابعت المديرية التفتيش على 828 منشأة من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية والتفتيش العمالى.