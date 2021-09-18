التنمية المحلية: تكثيف التواجد فى 8 محافظات للسيطرة على نوبات تلوث الهواء

جدة - نرمين السيد - قال وزير التنمية المحلية، اللواء محمود شعراوى، إن الوزارة تنسق مع محافظى القاهرة والجيزة والقليوبية والغربية وكفر الشيخ والبحيرة والشرقية والدقهلية، لتنفيذ التكليفات والتوصيات الوزارية المتفق عليها من اللجنة المعنية بمتابعة ملف السحابة السوداء المهم.





وأوضح شعراوى، فى بيان صحفى، أنه تم إصدار كتاب دورى للمحافظات المشار إليها لتشكيل لجنة من الجهات المعنية بكل منها للسيطرة على نوبات تلوث الهواء الحادة، والتى تحدث خلال أشهر سبتمبر وأكتوبر ونوفمبر من كل عام.

وأشار اللواء محمود شعراوى، إلى أن اللجنة المشكلة فى كل محافظة من المحافظات الثمانية ستقوم بتنظيم عمل المنشآت الملوثة مثل (مكامير فحم – مسابك - مصانع طوب.. إلخ) خلال فترة موسم السحابة السوداء مع وقف تشغيل الصناعات الملوثة ووقف تشغيل مكامير الفحم غير المطورة طول العام لمدة 6 أشهر، بدءً من أول سبتمبر الحالى حتى نهاية فبراير 2022 وكذا مراعاة عدم تشغيلها نهائيا فى الأماكن التى يزيد فيها نسب التلوث بمحافظتى القليوبية والشرقية.

وشدد وزير التنمية، على قيام اللجان بالمرور الدورى فى الفترة المسائية لضبط أى مخالفات خاصة بالحرق المكشوف واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها من خلال تحرير محاضر للمخالفين بالتنسيق مع شرطة الحماية المدنية والتنسيق مع وزارة الموارد المائية والرى لإزالة نواتج تطهير الترع والمصارف بصفة فورية مع المتابعة الدورية لجهود وزارة النقل، لمنع تراكم المخلفات داخل حرم الطرق العمومية، وتكليف الأجهزة المختصة بالنظافة بالمحافظة للتخلص من المتولد اليومى بصفة فورية، لمنع تراكم المخلفات وتفعيل عمل وحدة التدخل السريع بالمحافظة لمواجهة أى طوارىء.

ولفت اللواء محمود شعراوى، إلى أهمية تكثيف حملات التوعية فى القرى وقيام لجان نوعية مشتركة من الوحدات المحلية من المشرفين الزراعيين والقيادات الطبيعية بالقرى والوحدات المحلية وفرع جهاز شؤون البيئة بالمحافظة بتوعية وتشجيع الفلاحين على كبس قش الأرز وتدوير المخلفات الزراعية واستخدامها كعلف حيوانى وخلافه.

ووجه شعراوى، بضرورة تشجيع الشباب فى إقامة مشروعات لكبس قش الأرز والمخلفات الزراعية وإعطاء الأولوية لهم فى الحصول على قروض من صندوق التنمية المحلية وبرنامج (مشروعك) لمساعدتهم فى توفير فرص عمل لهم من ناحية والمساعدة فى الحفاظ على البيئة من ناحية أخرى.

وشدد وزير التنمية المحلية، على أهمية المتابعة الجيدة على أرض الواقع من الفرق التنفيذية بالمحافظات التى تضم جميع الجهات المعنية، لافتاً إلى أن الوزارة ستعمل مع المحافظات على منع التراكمات الخاصة بالقمامة وغلق المقالب العشوائية للقضاء على ظاهرة الحرق العشوائى للمخلفات.

وأضاف اللواء محمود شعراوى، أن غرفة العمليات المركزية بالوزارة ستقوم بالتنسيق المستمر خلال فترة مواجهة تلك الأزمة مع غرف العمليات بالمحافظات المعنية على مدار الساعة، وسرعة التحرك والتنسيق مع وزارتى البيئة والزراعة والصحة، لمواجهة أى طوارئ خاصة بأى حرق عشوائى للمخلفات فى المقالب العشوائية أو العمومية وتشديد الرقابة عليها، لافتاً إلى أنه سيتم تفعيل آلية التدخل السريع للسيطرة على أى حرائق فى المخلفات الزراعية أو الصلبة والمرور بصورة دورية على مدار اليوم لضبط أى مخالفات فى هذا الشأن، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.