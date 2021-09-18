وزير التعليم العالي يتلقى تقريرًا حول فعاليات تدريب الفوج الأول والثانى من...

تلقى الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تقريرًا مقدمًا من الدكتور محمد صبحي حسانين نائب رئيس الإتحاد الرياضي المصري للجامعات، والدكتور كريم همام مدير معهد إعداد القادة، حول فعاليات تدريب الفوج الأول والثانى من برنامج إعداد القادة التخصصي، على هامش الدورة الصيفية الشاطئية للجامعات والمعاهد المصرية" بعنوان الدورة التدريبية لطلاب الجامعات المصرية لتأهيل القادة الرياضيين للاشتراك فى اللجان الرياضية، والتي عُقدت بالتعاون بين معهد إعداد القادة والإتحاد الرياضي المصري للجامعات.
وأوضح التقرير أنه تم عقد محاضرات عن القيادة الإيجابية الفعالة، القيم الأخلاقية والرياضية، تنظيم وإدارة المسابقات الرياضية، المهنية الاعلامية بالمجال الرياضي، الاتحادات الرياضية والاتحادات الطلابية)، بالإضافة إلى عقد ورش عمل تدريبية لتنظيم المسابقات الرياضية.
وأشار التقرير إلى أن ذلك يأتى بهدف إخراج جيل شبابي جديد يُعتمد عليه في المستقبل، ويكونوا بمثابة قوة شبابية يُعتمد عليها في رفع مستوى وشأن البلاد وتحقيق التنمية المستدامة المنشودة.
وعلى هامش تدريب الفوج الأول والثانى، تم تنظيم العديد من المباريات والمسابقات الرياضية فى: (كرة القدم الخماسي "نجيل صناعي" - الكرة الطائرة الشاطئية "ملعب رملي") بالإضافة إلى بعض الأنشطة الترويجية التعليمية والثقافية.
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