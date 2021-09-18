وزير التنمية المحلية: تنظيم عمل المنشآت الملوثة خلال فترة السحابة السوداء

فى اطار الاستعدادات التى تقوم بها وزارة التنمية المحلية لمواجهة نوبات تلوث الهواء الحادة "السحابة السوداء" والتى تحدث خلال أشهر سبتمبر واكتوبر و نوفمبر من كل عام ....

أكد اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية أن الوزارة تقوم بالتنسيق الجيد مع السادة محافظي القاهرة و الجيزة و القليوبية والغربية وكفر الشيخ والبحيرة والشرقية والدقهلية لتنفيذ التكليفات والتوصيات الوزارية المتفق عليها من اللجنة المعنية بمتابعة هذا الملف الهام والتى تضم وزراء التنمية المحلية و البيئة و الزراعة موضحا أنه تم إصدار كتاب دورى للمحافظات المشار إليها لتشكيل لجنة من الجهات المعنية بكل منها للسيطرة على نوبات تلوث الهواء الحادة.

وأشار اللواء محمود شعراوى الى أن اللجنة المشكلة فى كل محافظة من المحافظات الثمانية ستقوم بتنظيم عمل المنشأت الملوثة مثل (مكامير فحم – مسابك -مصانع طوب ...الخ ) خلال فترة موسم السحابة السوداء مع وقف تشغيل الصناعات الملوثة ووقف تشغيل مكامير الفحم الغير مطورة طول العام لمدة 6 أشهر بدءًمن أول سبتمبر الحالى حتى نهاية فبراير 2022وكذا مراعاة عدم تشغيلها نهائيا فى الأماكن التى يزيد فيها نسب التلوث بمحافظتى القليوبية والشرقية .

وشدد اللواء شعراوى بقيام اللجان بالمرور الدوري في الفترة المسائية لضبط اي مخالفات خاصة بالحرق المكشوف واتخاذ الاجراءات القانونية حيالها من خلال تحرير محاضر للمخالفين بالتنسيق مع شرطة الحماية المدنية والتنسيق مع وزارة الموارد المائية والرى لازالة نواتج تطهير الترع والمصارف بصفة فورية مع المتابعة الدورية لجهود وزارة النقل لمنع تراكم المخلفات داخل حرم الطرق العمومية وتكليف الاجهزة المختصة بالنظافة بالمحافظة بالتخلص من المتولد اليومى بصفة فورية لمنع تراكم المخلفات وتفعيل عمل وحدة التدخل السريع بالمحافظة لمواجهة أى طوارىء.

ولفت اللواء محمود شعراوى الى أهمية تكثيف حملات التوعية فى القرى و قيام لجان نوعية مشتركة من الوحدات المحلية من المشرفين الزراعيين والقيادات الطبيعية بالقرى والوحدات المحلية وفرع جهاز شؤن البيئة بالمحافظة بتوعية وتشجيع الفلاحين على كبس قش الأرز وتدوير المخلفات الزراعية واستخدامها كعلف حيوانى وخلافه.

ووجه اللواء شعراوى إلى ضرورة تشجيع الشباب فى إقامة مشروعات لكبس قش الأرز والمخلفات الزراعية و إعطاء الاولوية لهم فى الحصول على قروض من صندوق التنمية المحلية وبرنامج (مشروعك) لمساعدتهم فى توفير فرص عمل لهم من ناحية والمساعدة فى الحفاظ على البيئه من ناحية أخرى .

وشدد وزير التنمية المحلية على أهمية المتابعة الجيدة على أرض الواقع من الفرق التنفيذية بالمحافظات التى تضم كافة الجهات المعنية ، لافتاً إلى أن الوزارة ستعمل مع المحافظات على منع التراكمات الخاصة بالقمامة وغلق المقالب العشوائية للقضاء على ظاهرة الحرق العشوائى للمخلفات ،

و أضاف اللواء محمود شعراوى أن غرفة العمليات المركزية بالوزارة ستقوم بالتنسيق المستمر خلال فترة مواجهة تلك الأزمة مع غرف العمليات بالمحافظات المعنية على مدار الساعة وسرعة التحرك والتنسيق مع وزارتى البيئة والزراعة والصحة لمواجهة أي طوارئ خاصة أي حرق عشوائى للمخلفات في المقالب العشوائية أو العمومية وتشديد الرقابة عليها ، لافتاً إلى أنه سيتم تفعيل آلية التدخل السريع للسيطرة على أي حرائق في المخلفات الزراعية أو الصلبة والمرور بصورة دورية على مدار اليوم لضبط أي مخلفات في هذا الشأن وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالها .