/650667/مارسيلو-الإسماعيلي-يحتفل-بعيد-ميلاده-الـ30-اليوم

يحتفل، اليوم السبت، حسين السيد الشهير بـ"مارسيلو" الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى، بعيد ميلاده الثلاثين ، لاسيما أنه من مواليد 18 سبتمبر 1991.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

بدأ حسين السيد مسيرته الكروية فى صفوف نادى نصر الفكرية قبل أن ينتقل لصفوف النأشئين بالنادى الأهلى وتم تصعيده لصفوف الفريق الأول.

حصد حسين السيد مع الأهلى على بطولة الدورى أربعة مرات، ثم خاض تجربة احترافية مع الاتفاق السعودى لمدة موسم ونصف، وعاد للمارد الأحمر فى فترة الانتقالات الصيفية الحالية، وتلقى عرضاً من الإسماعيلى، ووافق علي الرحيل من أجل المشاركة بصفة اساسية.

أرقام حسين السيد مع الاسماعيلي

فيما خاض حسين السيد مع الدراويش في بطولة الدوري المصري الممتاز 17 مباراة تمكن خلالها من احراز هدف وحيد كما قام بصانعة اربعة اهداف اخري لزملائه بالفريق وفي بطولة كأس مصر لعب مارسيلو مباراة وحيدة مع النادي الإسماعيلي ولم يتمكن خلالها من احراز او صناعة اي اهداف.

أرقام حسين السيد مع النادي الأهلي

وكان حسين السيد قد خاضي في صفوف النادي الأهلي قبل انتقاله الي النادي الاسماعيلي 39 مباراة حيث لعب في بطولة الدورى العام 31 مباراة تمكن خلالهم من تسجيل هدفين وصناعة 3 أهداف اخرين.

وفي بطولة كأس مصر لعب 7 مباريات سجل هدفين وصنع مثلها، وفي بطولة السوبر المصرى لعب مباراة واحده ولم يسجل او يصنع خلالها اي اهداف.

أرقام ايهاب جلال مع الإسماعيلي

وكان إيهاب جلال قاد الإسماعيلي للبقاء في الدوري بعد بداية ضعيف للفريق للمسابقة، وقاد الفريق في 19 مباراة، فاز في 9 مباريات، وخسر ثلاث مباريات، وتعادل في سبع مباريات.

وكان جلال مرشح في الوقت ذاته لقيادة المنتخب الوطني قبل أن يتم التراجع عن الأمر والتعاقد مع البرتغالي كارلوس كيروش لتدريب الفراعنة.

ونجحت إدارة الإسماعيلي في إبرام سلسلة من الصفقات القوية في الفترة الأخيرة لتلبية طلبات إيهاب جلال واستمراره مع الفريق.

واحدة ببطولة كأس مصر

وفاز الإسماعيلى خلال تلك المواجهات فى 8 مباريات، وخسر فى ثلاثة فقط ولم يحقق أى تعادل.

وسجل لاعبو الدراويش خلال تلك المباريات 21 هدفاً بينما إستقبلت شباك الفريق 11 هدفاً.

كما حافظ محمد فوزى حارس الفريق الأساسى على شباكه نظيفة فى 3 مباريات.

واستطاع الإسماعيلى تحقيق فوزاً عريضاً على فريق سموحة السكندرى فى الجولة السابقة ببطولة الدورى العام المصرى.