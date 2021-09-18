«احذر الحبس والغرامة» | اليوم .. بدء تطبيق عقوبات الملصق الإلكتروني

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تبدأ وزارة الداخلية، اليوم السبت 18 سبتمبر 2021، تطبيق كافة الإجراءات القانونية حيال عدم وضع أو تثبيت الملصق الإلكترونى، وذلك في إطار حرص الوزارة على تفعيل عناصر منظومة النقل الذكى لإدارة حركة المرور إلكترونياً لتحقيق السيولة المرورية.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل تطبيق كافة الإجراءات القانونية حيال عدم وضع أو تثبيت الملصق الإلكتروني

«الداخلية»: بدء تطبيق الإجراءات القانونية على غير واضعي الملصق الإلكتروني السبت

وبدأت أكمنة المرور خلال الساعات الأولى صباح اليوم، البدء في إتخاذ الإجراءات القانونية المنصوص عليها في قانون المرور ولائحته التنفيذية حال عدم وضع أو تثبيت الملصق الإلكترونى المنصرف للمركبة أو إتلافه أو إخفائه أو نقله لمركبة أخرى أو العبث به بما يفقده صلاحيته.

احذر .. الحبس والغرامة

كانت الداخلية في وقت سابق أعلنت وزارة الداخلية، أنه اعتبارًا من اليوم 18 سبتمبر الجاري سيتم بدء تفعيل العقوبات الواردة بقانون المرور تجاه المركبات التي لم تقم بتركيب الملصق الإلكتروني أو ذات الملصق التالف أو المتعمد إخفاؤه أو التي تم العبث بالملصق الخاص بها وفقد صلاحيته.

وذكرت الوزارة: «تشمل العقوبات سحب الترخيص لمدة لا تقل عن شهر، ولا تزيد على 3 أشهر، والحبس مدة لا تزيد على 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 300 جنيه ولا تزيد على 1500، أو إحدى هاتين العقوبتين»، وأهابت بالمواطنين سرعة التوجّه لإدارات المرور المختصة لتركيب الملصق الإلكترونى.

قالت الداخلية: «حرصًا على تطبيق الإجراءات الاحترازية ومنعًا للازدحام، تواصل الوزارة تقديم الخدمة الإلكترونية التي تمكن مالكى المركبات ذات التراخيص السارية بجميع أنواعها من القيام بطلب تركيب ملصق إلكترونى وسداد الرسوم المطلوبة إلكترونيًا من خلال موقع بوابة مرور مصر، على أن يتم تسليم الرخصة القديمة والحصول على الرخصة الجديدة المدون بها عبارة (ذات ملصق إلكترونى) وتسلم الملصق الإلكترونى وتركيبه على المركبة بمعرفة المختصين بوحدة المرور عن طريق شباك واحد فقط». وأضافت: «ويتم استخدام الخدمة على النحو التالى، منها تسجيل البيانات الخاصة بالمواطن عن طريق الموقع الرسمى لوزارة الداخلية www.moi.gov.eg أو الدخول مباشرة على بوابة مرور مصر Traffic.moi.gov.eg، واختيار خدمات المركبات، واختيار خدمة سداد رسوم إصدار الملصق الإلكترونى، وسداد رسوم الخدمة المطلوبة».

انتهاء فترة السحب الإداري

انتهت أمس الجمعة 17 سبتمبر 2021، فترة السحب الإداري التي بدأت من مارس الماضي وبدأت بعدها الداخلية تطبيق العقوبات.

وكان «السحب الإداري» لرخص السيارات على الطرق السريعة والفرعية لعدم تركيب الملصق الإلكترونى، بعد أن انتهت المهلة الأخيرة التي حددتها وزارة الداخلية لتركيب الملصق الإلكترونى، وهي 30 مارس الماضي، وبعدها يتوجه «المسحوبة» رخصته إلى إدارة المرور المختصة لتركيب الملصق الإلكترونى مقابل 150 جنيهًا.