«كان هدفي الناس تشغل دماغها»..أول رد من مخرج «شقة 6» بعد انتقادات نهايته

/650670/كان-هدفي-الناس-تشغل-دماغهاأول-رد-من-مخرج-شقة-6-بعد-انتقادات-نهايته

حرص محمود كامل مخرج مسلسل «شقة 6» التي تخوض بطولته الفنانة روبي، الرد على الانتقادات والاتهامات التي واجهته بعد عرض الحلقة الأخيرة من العمل والتي لم تلقى إعجاب عدد كبير من المتابعين بسبب النهاية متهمين المؤلف بالفشل.

دوت الخليج يرصد أول تعليق من مخرج شقة 6 على نهايته

محمود كامل يوضح سبب نهاية مسلسل شقة 6 المثيرة للجدل

كتب محمود كامل عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي “فيسبوك” موضحا هدفه من نهاية مسلسله «شقة 6»، فقال: “أولا هدفي أن الناس تفكر وتشغل دماغها وتتسائل ويكون في جدال ومناقشات زي ما كان موجود طول الحلقات وكانت الناس جوا الموضوع في حالة استنتاجات، أنا عايز الناس تفكر”.

محمود كامل يهاجم المؤلف ويتهمه بالإدعاء

وتابع كامل رده على أحد مؤلفي مسلسل «شقة 6» بعد مهاجمته له: “ثانيًا في ناس مدعيين أنهم كتبوا وهما مكتبوش ولا حاجة، هما عملوا فكرة وكانت النتيجة المكتوبة وحشة جدًا، وأنا استعنت بناس عشان تكتب فعلًا وتعمل حاجة أحسن بكتير، وأنا بحفظ حق الناس كويس أوي، لأن بحب وبخاف ربنا وضميري أهم حاجة عندي”.

وأضاف محمود كامل: “أنا أكيد مش هرد على ناس مدعيين، وهما أقل بكتير من أني أرد عليهم، وكل اللي أنتو شوفتوه وحبيتوه دا، الناس دي ملهاش علاقة بيه أصلا، لا من قريب ولا من بعيد”.

واختتم كامل حديثته: “ممكن إنسان يعمل فكره و النتيجه اللي مكتوبه وحشه جدا .. فنضطر نستعين بناس عشان تكتب فعلا وتعمل حاجه احسن بكتير وده حصل وبيحصل .. وانا بحفظ حق الناس كويس اوي .. لان بحب وبخاف ربنا وضميري اهم حاجه عندي ..و كل اللي انتوا شوفتوه وحبيتوه حاجة اتكتبت من الاول وجديد مش هي نفس الفكرة اللي اتقدمت .. حبيت أوضح بس وياريت كل الناس تخلص في شغلها لانه لا يضيع الله اجر من احسن عملا”.

مؤلف مسلسل «شقة 6» يشن هجوما حادا عى المخرج

الجدير بالذكر أن نهاية مسلسل «شقة 6» لم تكن متوقعة من الجمهور ما جعلته يثور على المؤلف، لكنه صارعهم بالدفاع عن نفسه واتهام المخرج بالتلاعب في الأوراق.

فكتب محمود وحيد أحد مؤلفي المسلسل: “ يا جماعة مش دى نهاية المسلسل اللى مكتوبة أوتغيرت وتم العبث فى ورقنا من المخرج ودمر الدراما والنهاية وشكرا “.

ولم تكن هذه المرة الأولى لمحمود وحيد في الهجوم على المخرج اذ كتب في منشور سابق: “حسبى الله ونعم الوكيل مش النهاية اللى كاتبينها”، وتابع موضحا أنه لن يتم إجراء جزء ثاني من العمل، فقال: “ لن أكتب جزء جديد من شقة 6 بعد تلك النهاية المؤسفة ، التى أخلى مسؤولتى عنها تماماً وشكراً”.