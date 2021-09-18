/650676/مخرج-مسلسل-شقة-6-متحديا-انتقادات-المؤلفين-والجمهور-هعمل-جزء-ثاني

لم يلتفت محمود كامل مخرج مسلسل «شقة 6» لحملة الهجوم التي شنها الجمهور ومؤلفي العمل، كاشفا عن استعداده للتحضير لجزء ثاني للعمل متحديا قرار محمود وحيد في عدم رغبته في ذلك.

دوت الخليج يكشف التحضيرات لجزء ثاني من العمل

محمود كامل يكشف تحضيره لجزء ثاني من مسلسل «شقة 6»

كتب كامل عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي “فيسبوك”، معربا عن سعادته بنجاح مسلسله الجديد «شقة 6» التي تخوض بطولته الفنانة روبي، قائلا: “أولا بحمد ربنا حمدا كبيرا على النجاح الكبير اللي حققه مسلسل شقة ٦ .. وممتن من قلبي لكل كلمة حلوة اتكتبت عنه”.

وتباع حديثه كاشفا عن استعداده لعمل جزء ثاني من المسلسل: “:المفاجأة أنه فيه جزء تاني ان شاء الله”.

محمود وحيد يكشف نيته في التحضير لجزء ثاني من مسلسل شقة 6

أتى ذلك القرار كتحدي للمؤلف محمود وحيد الذي كشف عن نيته في عدم رغبته في التحضير لجزء ثاني من مسلسل “شقة 6”، اذ كتب عبر موقع “فيسبوك”: “حسبى الله ونعم الوكيل مش النهاية اللى كاتبينها”، وتابع موضحا: “ لن أكتب جزء جديد من شقة 6 بعد تلك النهاية المؤسفة، التى أخلى مسؤولتى عنها تماماً وشكراً”.

قصة وأبطال مسلسل شقة 6

وتدور أحداث المسلسل حول شقة رقم 6 داخل إحدى العمارات التى تعيش فيها روبي مع جيرانها، ويفاجأ جميع سكان العمارة بأجواء مرعبة تحدث داخل هذه الشقة، لتبدأ المفاجآت والأحداث المثيرة والمشوقة التى يعيشها الجيران.

ويشارك فى بطولة مسلسل «شقة 6» بجانب روبى، كل من أحمد حاتم، هانى عادل، بالاشتراك مع الفنان الكبير صلاح عبد الله، محمود البزاوى، رحاب الجمل، الفنانة السعودية هيا فياض، حمزة العيلى وملك قورة، السيناريو والحوار رفيق القاضى، سعاد القاضى، محمود وحيد، نبيل شعيب، إخراج محمود كامل.