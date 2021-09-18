5 توصيات لمنتدى التعليم العالى والبحث العلمى فى عصر التحول الرقمى

وأشار فاروق، بحسب بيان للتعليم العالى، اليوم السبت، إلى أن الجلسة الختامية للمنتدى انتهت إلى عدد من التوصيات، منها:
الاستمرار فى تلبية احتياجات الجامعات من تكنولوجيا المعلومات، وتوفير البنية التحتية المناسبة التى تساعدها على التحول الرقمى، تشكيل لجنة تنفيذية لمتابعة تنفيذ أهداف ومؤشرات الأداء لمبادرة طالب رقمى، التى تم إطلاقها خلال فعاليات المنتدى، إشراك الجامعات الأجنبية والخاصة فى المنصة الرقمية للمشروعات القومية التابعة لوزارة التعليم العالى والبحث العلمى، تقديم وزارة التعليم العالى الدعم الفنى والتقنى، ووضع خارطة الطريق، وتحديد الخطوات التى يجب اتباعها لتحقيق التحول الرقمى فى المؤسسات التعليمية، عقد لقاءات دورية لمتابعة تنفيذ نتائج المنتدى.
كما وجه مساعد الوزير للتحول الرقمى، الشكر للدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، على دعمه للمنتدى، والذى أسهم فى نجاح المنتدى وانتظام فعالياته بالشكل الأمثل، وخروجه بالصورة المُشرفة للوزارة، موجهًا خالص شكره للشركات الراعية للمنتدى، ولكل القائمين على تنظيمه، سواء على المستوى الفنى أو الإدارى، مُعربًا عن أمله أن تلقى توصيات المنتدى طريقها إلى التنفيذ على أرض الواقع.
يُذكر أن تنظيم المنتدى يأتى فى ضوء الاستراتيجية القومية للتحول الرقمى وتوجهات الدولة المصرية وقيادتها السياسية، نحو تحقيق أهداف خطة التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030".
ويهدف المنتدى إلى تعزيز ثقافة التحول الرقمى بالمجتمع الأكاديمى، وعرض رؤية البيئة التعليمية الجامعية فى عصر جامعات الجيل الرابع، لضمان استمرار المؤسسات التعليمية فى تأدية عملها بالشكل الأمثل.
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