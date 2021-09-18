5 منح دراسية لمتفوقى شمال سيناء فى الجامعة البريطانية

جدة - نرمين السيد - وقال محافظ شمال سيناء، محمد عبد الفضيل شوشة، فى بيان اليوم السبت، إن للمنحة شروط منها: أن يكون الطالب قد سبق ترشيحه للدراسة بإحدى كليات الجامعة وإحضار ما يفيد بذلك، وأن يكون حاصلا على الابتدائية والإعدادية والثانوية من مدارس محافظة شمال سيناء، وأن يكون من أبناء المحافظة والمقيمين بها.

وأضاف أن التقديم للمنحة يبدأ اعتبارا من غد الأحد ويستمر حتى الخميس القادم فى مركز المعلومات بديوان عام المحافظة بمدينة العريش، فى مواعيد العمل الرسمية.

يذكر أنه سبق توفير منحتين دراسيتين للطلاب من أبناء المحافظة للدراسة فى جامعة النهضة بمحافظة بنى سويف بكليتى: إدارة الأعمال، والإعلام، كما سبق توفير 5 منح دراسية لأبناء المحافظة للدراسة فى كليتى الهندسة وإدارة الأعمال الدولية بالجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا.