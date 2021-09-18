غلق كلى لنفق الزعفرانة بالجيزة من اليوم لمدة شهرين لرفع كفاءته

وأشارت محافظة الجيزة إلى أن الأمر سيستلزم إجراء غلق كلى لنفق الزعفرانة بالإتجاهيين بدءا من صباح اليوم ولمدة شهرين على أن تكون الأعمال على مدار 24 ساعة، منوهة بأن الإدارة العامة لمرور الجيزة أجرت تحويلات مرورية على النحو التالى:-
- القادم من طريق "21" الصف وأطفيح اتجاه " طريق الزعفرانة البحر الأحمر "السير يمينا اتجاه الطريق الشرقى القديم بنى سويف حتى نفق "بياض العرب" ثم السير لطريق الزعفرانة.
- القادم من طريق "21" الصف وأطفيح إتجاه طريق القاهرة العودة للسير بطريق 21 الصف وأطفيح حتى نفق أطفيح أو نفق الودى أو الاستكمال حتى مناطق الاخصاص ومنه للدائرى الإقليمى إتجاه القاهرة.
- القادم من طريق الزعفرانة اتجاه نفق الزعفرانة اتجاه مدينة أطفيح السير يمينا أعلى مسطح طريق الصعيد الحر اتجاه القاهرة ثم دوران وعودة قبل بوابات طريق الصعيد الحر ثم دوران وعودة إتجاه بوابات الكريمات.
كما تشير محافظة الجيزة أن الإدارة العامة لمرور الجيزة قامت بتعيين الخدمات المرورية اللازمة قبل بوابات الكريمات لمنع السير اتجاه نفق الزعفرانة وإرشاد قائدى المركبات المتجه لطريق الزعفرانة السير بطريق بنى سويف الصحراوى الشرقى حتى نفق بياض العرب.
ونسقت الادارة العامة لمرور الجيزة مع الشركة المنفذة لوضع العلامات الإرشادية والتحذيرية والعلامات المضيئة ليلا والنيوجيرسى، وذلك لتحقيق أعلى معدلات الأمن والسلامة على الطرق السريعة والزام قائدى المركبات بالإلتزام بالتحويلة المرورية بنطاق الأعمال بالكامل بجانب تعيين الخدمات المرورية اللازمة لتسيير الحركة المرورية.
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