صور- شكرى يستقبل وفدا من مجلس الأعمال المصرى - الأمريكى

جدة - نرمين السيد - يأتى ذلك فى ضوء دعم جميع الجهود الرامية لتعزيز حركة الاستثمار والتجارة بين مصر والولايات المتحدة. صرح بذلك السفير أحمد حافظ المتحدث باسم وزارة الخارجية، عبر حسابه الرسمى على موقع "تويتر".

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