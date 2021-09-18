لـ20 سنة قادمة.. القوى العاملة تعد دراسة عن مستقبل الوظائف فى مصر

جدة - نرمين السيد - قال محمد سعفان وزير القوى العاملة، إن الوزارة تعكف حاليا على إعداد دراسة شاملة عن مستقبل الوظائف فى مصر خلال العشرين سنة القادمة، خصوصًا بعد تفشى فيروس كورونا، واقتحام التكنولوجيا والذكاء الاصطناعى قطاعات الإنتاج المختلفة.





وأضاف سعفان، فى تصريحات صحفية، اليوم السبت، أن نوعية وشكل الوظائف خلال العقدين القادمين ستتغير بشكل كبير، نظرًا للتطور التكنولوجى الهائل بعملية الإنتاج مما يتطلب مواجهة ذلك بدراسة وافية عن مستقبل الوظائف للاستمرار فى خفض معدلات البطالة وزيادة معدلات الإنتاج. وأوضح أن الدراسة تهدف إلى تغيير فكر الشباب نحو التعليم الفنى والمهنى، لا سيما فى ظل اهتمام الدولة بتطوير التعليم الفنى والتدريب المهنى، وانتهاج رؤية استراتيجية وطنية لإصلاح وتطوير التعليم الفنى لفتح آفاق جديدة فى سوق العمل من خلال عدة محاور أهمها خلق عوامل جذب الطلاب إلى التعليم الفنى، مع توعية المجتمع بأهمية الخريجين منه ودورهم الحيوى فى الارتقاء بالاقتصاد الوطنى. وأشار إلى أن الدراسة ستعمل أيضًا على حصر المهن والحرف اليدوية بجميع المحافظات، وإنشاء قاعدة بيانات بها حتى يتسنى تنمية مهارات تلك الفئة من خلال برامج تدريبية متخصصة ومتطورة، وعمل منظومة متكاملة من خلال إنشاء منصة أو تطبيق إلكترونى لتسويق منتجاتها فى جميع أنحاء العالم.

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