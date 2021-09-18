التعليم العالي: منح دراسية مقدمة من المملكة المتحدة

تلقى د. خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تقريرًا مقدمًا من د.أشرف العزازي رئيس قطاع الشئون الثقافية والبعثات، حول فتح باب التقدم لمنح تشيفننج المقدمة من المملكة المتحدة للعام الأكاديمى 2022/2023 الممولة بالكامل من مكتب الشئون الخارجية، والكومنولث، والتنمية؛ للحصول على درجة الماجستير لمدة عام من أحد الجامعات الرائدة فى المملكة المتحدة، وتمنح للقادة البارزين أو الناشئين فى جميع مجالات الدراسة.
وأشار التقرير إلى أن هذه المنح تأتي على رأس قائمة منح الجامعات التي ينتظرها الطلاب من جميع أنحاء العالم، حيث يتم التقدم للمنح من خلال الموقع الالكترونى التالى:
https://www.chevening.org/apply
وأفاد التقرير أن الموعد النهائى لاستلام الطلبات 2 نوفمبر المقبل، ولمزيد من المعلومات والإطلاع على كافة الإرشادات وشروط التقدم للمنح ، ومعرفة مدى استيفاء معايير الاختيار حول البرنامج يكون من خلال الموقع الإلكتروني التالي:
https://www.chevening.org
ولفت التقرير أن المنحة تسمح باختيار 3 برامج دراسات عليا في 3 جامعات مختلفة في جامعات المملكة المتحدة البريطانية، بشرط الحصول على قبول غير مشروط من أحد هذه الجامعات.
واوضح التقرير أن المنحة ممولة بالكامل من مكتب الشئون الخارجية، والكومنولث، والتنمية، للدراسة على مستوى الدراسات العليا، بما في ذلك الرسوم الدراسية، وراتب شهري لتغطية مصاريف المعيشة، والتأمين الصحي، وكذلك السكن، ومصاريف الطيران (ذهاب وإياب).
يذكر أن الإدارة العامة للبعثات بالوزارة لا تتحمل أية نفقات عن هذه المنح.
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