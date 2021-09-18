شكرى يستقبل رئيسيّ مجلس الأعمال المصري الأمريكي وغرفة التجارة الأمريكية في مصر

استقبل وزير الخارجية سامح شكري رئيسيّ مجلس الأعمال المصري الأمريكي، وغرفة التجارة الأمريكية في مصر وأعضاء من الوفد المرافق لهما قبيل توجههم إلى الولايات المتحدة في إطار بعثة طرق الأبواب، على ضوء دعم كافة الجهود الرامية لتعزيز حركة الاستثمار والتجارة بين.

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