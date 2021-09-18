ماريان امير عازر رئيسا للجنة التنسيقية لاستراتيجية التكنولوجيا بالهيئة العامة للرقابة المالية

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استراتيجية التكنولوجيا

دعم الوحدات التنظيمية اللازمة لتنفيذ استراتيجية التكنولوجيا و الابتكار و المتضمنة قطاع تكنولوجيا المعلومات و اللجان اللازمة لحوكمة خدمات تكنولوجيا المعلومات و تذليل كافة العقبات التي تعوق اعمال اختصاصهم. ذلك بالاضافة الي تذليل كافة العقبات التي تعوق اعمال ماجعة الاستراتيجيات الخاصة بالتطوير المؤسسي للهيئة.

دوت الخليج يرصد تكليف ماريان عازر برئاسة اللجنة الاستراتيجية للتكنولوجيا

التحول الرقمي

و تضم اللجنة كل من: الاستاذ هشام رمضان مساعد رئيس الهيئة و نائب رئيس اللجنة و السيد القاضي المستشار خالد النشار كبير مستشاري الهيئة و السيد المهندس طارق فتحي مستشار رئيس الهيئة لتكنولوجيا المعلومات و السيد الاستاذ نائل عبد الوهاب مستشار رئيس الهيئة للرقابة التكنولوجية و السيدة الاستاذة اسماء محمود مستشار رئيس الهيئة للتحول الرقمي.

الجدير بالذكر ان الدكتورة المهندسة ماريان أمير عازر تم تعيينها كعضو مجلس ادارة الهيئة العامة للرقابة المالية اعتبارا من مايو 2021. حاصلة على درجات الدكتوراه و الماجستير و البكالوريوس في هندسة الإلكترونيات والاتصالات.عضو معين في البرلمان المصري وعضو في لجان الاتصالات والشؤون الخارجية في البرلمان في الفصل التشريعي الاول 2016-2021. قبل التعيين في البرلمان ، شغلت منصب معاون وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للمبادرات الاستراتيجية 2015.. أستاذ مساعد ، ومدير مركز المعلومات بالمعهد القومي للاتصالات أستاذ مساعد ، جامعة النيل (NU). نائب رئيس مجلس إدارة مؤسسة تدقيق ومراقبة نظم المعلومات (ISACA) في مصر. صاحبة أكثر من 80 بحث علمي في جميع أنحاء العالم في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. لديها أكثر من 20 عامًا من الخبرة في الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. شغلت العديد من المناصب ، إما الأكاديمية أو الإدارية في العديد من الجامعات والمنظمات. على سبيل المثال لا الحصر ، وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ، المعهد القومي للاتصالات ، جامعة النيل ، جامعة القاهرة ، الجامعة الأمريكية في القاهرة ، الجامعة الفرنسية ، الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري. عضو في المجلس الاستشاري الدولي للتكنولوجيا الناشئة مؤسسة تدقيق ومراقبة نظم المعلومات2020 (ISACA). .عضو في المجلس الاستشاري العالمي لشركة فيسبوك لبرنامج Facebook Community Leadership لعام 2018-2019. عضو المجلس الاستشاري للمجلس الاعلي للتحول الرقمي بمصر 2018-2019. عضو اللجنة الوطنية للحوكمة في اطار الالية الافريقية لمراجعة النظراء 2017-2019. عضو في البرلمان الدولي للتسامح والسلام (IPTP) ورئيس لجنة المرأة والشباب في البرلمان الدولي للتسامح والسلام. 2018-2021. عضو في اتحاد الجمعية البرلمانية من أجل المتوسط ​​(PA-UFM).2016-2021. حصلت على جوائز وشهادات ومنح دراسية من مؤسسات دولية مختلفة. على سبيل المثال لا الحصر ، وزارة الخارجية الأمريكية ، أكاديمية البحث العلمي ،شركة جوجل ، جامعة ميشيغان ديربورن ، المجلس الثقافي البريطاني. أغسطس 2019 تم اختيارها من قبل وزارة الخارجية في سنغافورة للمشاركة في الدورة الثانية عشرة من برنامج القادة في الحوكمة في سنغافورة ، بحضور صناع القرار من جميع أنحاء العالم. . تم تكريمها في عام 2019 من قبل المنتدى الاقتصادي للمرأة باعتبارها "امرأة العقد في الأوساط الأكاديمية" بحضور قيادات و شخصيات بارزة من 120 دولة. تم منحها جائزة "بصمة قائدة" في عام 2019 من قبل مجلس التنمية العربي للمرأة والأعمال في بيروت. تم تكريمها في عام 2019 من قبل المؤتمر الأفريقي الثاني عشر لسيدات الأعمال. تم تكريمها في عام 2018 من قبل وزارة الثقافة من بين أفضل 10 شخصيات عامة على المستوى الوطني. تم تصنيفها ضمن أفضل 50 امرأة مؤثرة في عام 2017 ، كرمها رئيس مجلس النواب لاختيارها ضمن افضل 100 شخصية علي مستوي العالم في مجال هندسة الاتصالات و تكنولوجيا المعلومات بمؤتمر جاب ساميت بالولايات المتحدة الامريكية. . كما تم تكريمها من قبل رئيس الأغلبية لنفس السبب. يونيو 2017 تم تكريمها من قبل منظمة الوحدة العربية الإفريقية لدورها في التعليم فبراير 2017. تم تكريمها في مارس 2016 بالعاصمة , واشنطن العاصمة لدورها في العمل العام والأوساط الأكاديمية العلمية. كان التكريم في احتفالية اقامتها السفارة المصرية بواشنطن بالاشتراك مع منتدي تمكين المراة التابع للجنة الامريكية العربية لمكافحة التمييز (ACD-WEF). تم تكريمها من جامعة النيل بحضور السيد عمرو موسي و من المعهد القومي للاتصالات في مصر لمساهماتها في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يوليو 2017. كرمها المجلس القومي للمراة لاسهاماتها في نشر العلم في حفل تكريم عالمات مصر يوليو2017 . كرمها المعهد القومي للاتصالات لاسهاماتها في مجال الاتصالات و تكنولوجيا المعلومات اغسطس 2017. حصلت في سبتمبر 2008 جائزة علي البحث العلمي في مجال الاتصالات و تكنولوجيا المعلومات من اكاديمية البحث العلمي. تم تصنيفها بين أفضل 10 متحدثين في مصر في عام 2010 ، وتمت دعوتها كمتحدث رئيسي في العديد من الأحداث الدولية. على سبيل المثال لا الحصر: الاتحاد الدولي للاتصالات (ITU) ، جمعية تدقيق ومراقبة نظم المعلومات (ISACA) ، البنك الدولي ، منظمة الروتاري الدولية. اول مصرية يتم اختيارها للتحدث في المؤتمر الدولي للروتاري بالمانيا بحضور 30 الف شخص من مختلف انحاء العالم، منذ نشاة المؤتمر عام 1910. وهي حاصلة على العديد من الشهادات من الولايات المتحدة الأمريكية في مجال التنمية البشرية. في فبراير 2019 تم اختيارها من قبل السفارة الكندية بالقاهرة لتكون مضيف مشارك لبرنامج FemParl ، وهو برنامج للسيدات البرلمانيات من أجل بناء القدرات. يونيو 2017 حصلت علي زمالة من المنظمة العالمية لثورة التكنولوجيا الحيوية 2017 في واشنطن العاصمة. حصل الفريق البحثي للدكتور عازر على الجائزة الثانية عن المشروع المقدم من جانبهم. في يونيو 2013 حصلت مُنحة الزمالة للمرأة في إدارة الأعمال من قبل السفارة الأمريكية في مصر. في يناير 2011 منحة في الولايات المتحدة الامريكية من وزارة الخارجية الامريكية بعنوان "مسارات هندسية من التعليم إلى برنامج التوظيف". يناير 2009 مُنحة ببرنامج تدريب داخلي للمهندسات نظمه مركز التعليم الهندسي والممارسة (HP-CEEP) في جامعة ميشيغان ديربورن بالولايات المتحدة الأمريكية. خلال الفترة من أبريل 2009 إلى يونيو 2009. عضو في منظمات دولية ووطنية في مجالات متنوعة مثل الاتصالات والسياسة والمرأة والعلوم والتكنولوجيا والثقافة والاستثمار و الحوكمة. دكتورة ماريان عازر هي عضو مجلس إدارة المرصد الدولي للمراة للسيدات الناطقات بالفرنسية، وعضو مؤسس لمجلس إدارة المنظمة العربية للسيدات في مجال الحوسبة (AWIC). وهي تابعة لمؤسسة أنيتا بورج العالمية. http://anitaborg.org/get-involved/systers/systers-communities/. وعضو مجلس الثقافة و التنوير بجامعة القاهرة. وهي عضو في اللجنة الثقافية للاتحاد البرلماني لدول حوض المتوسط وعضو لجان الاتصالات و العلاقات الخارجية و القيم في البرلمان المصري 2016-2021. الدكتورة ماريان عازر عضو في العديد من المنظمات العلمية والمدنية الأخرى ، على سبيل المثال لا الحصر ،. لجنتي البحث العلمي والشؤون الخارجية بالمجلس القومي للمرأة. تشمل مجالات خبرتها الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ، وأمن الشبكات والمعلومات ، وخصوصية الحوسبة السحابية والأمن ، والتعليم الإلكتروني ، والتعليم الهندسي. تمت دعوة الدكتور عازر كمتحدث وأحد أعضاء الفريق والمتحدث الرئيسي في عدد من المؤتمرات والفعاليات الدولية. وهي أيضًا مراجعة وعضو لجنة فنية في العديد من المؤتمرات الدولية والوطنية. جدير بالذكر أنها احتلت المرتبة الأولى بين أفضل 10 متحدثين في مصر. حصلت الدكتور عازر على العديد من الشهادات في كل من الولايات المتحدة و سنغافورة ومصرفي بناء القدرات مثل: القيادة الهندسية والفنية ، تخصصات لبناء مؤسسات تعليمية عالية الأداء ، الإدارة الإستراتيجية ، آداب العمل ، مهارات القيادة ، فن التفويض الفعال ، العمل في فريق ، حل النزاعات ، الذكاء العاطفي في مكان العمل ، العلامات التجارية الشخصية ، تقنيات الذكاء العاطفي والنجاح في مكان العمل ، استراتيجيات التواصل ، وسائل التواصل الاجتماعي ، التدريب والتوجيه ، مهارات العمل والتوازن في الحياة وإدارة الإجهاد. .