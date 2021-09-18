/650680/مصدر-أمنى--يكشف-حقيقة-رسالة-تهدد-بتفجير-مجمع-المحاكم-المنيا--صور

كشف مصدر أمني بوزارة الداخلية، اليوم السبت، كواليس تداول منشور على مواقع التواصل الاجتماعي«فيسبوك»، بتحذير المواطنين من دخول مجمع محاكم المنيا، وتهديدات بتفجير مجمع المحاكم، بأنه بلاغ كاذب وعارٍ تمامًا من الصحة.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل تهديدات بتفجير مجمع المحاكم المنيا

تفاصيل تفجير مجمع محاكم المنيا بعد رسالة تهديد

وأشار المصدر الأمني بوزارة الداخلية، أنه تم فحص مجمع المحاكم بالكامل، مؤكدًا أن تلك التهديدات ليس لها أساس من الصحة.

تابع المصدر أنه جارٍ فحص كاميرات المراقبة، لكشف غموض وضبط مرتكب واقعة لاتهامه بنشر الذعر بين المواطنين، وتهديد الأمن والسلم العام.

وكان أثار غضب شديد بين أهالي المنيا، حيث تم نشر خبر عبر مواقع التواصل«فيسبوك»، عن تهديدات بتفجير مجمع محاكمة المنيا، ومطالبة المواطنين بإخلاء المحكمة بالكامل.

وفي سياق أخر تشهدالمحكمة الاقتصادية، أولى جلسات محاكمة الطبيب عمرو خيري، وشخصين آخرين بتهمة التنمر على ممرض يدعى «عادل»، المعروفة إعلاميا بـ«اسجد للكلبي».

إحالة 3 متهمين محبوسين للمحاكمة الجنائية

وكان المستشار حمادة الصاوي النائب العام، أمر بإحالة ثلاثة متهمين محبوسين؛ طبيبين وموظف بمستشفى خاص، للمحاكمة الجنائية؛ لاتهامهم بالتنمر على ممرض بالقول واستعراض القوة والسيطرة عليه؛ إذ أمروه بالسجود لحيوان يملكه طبيب من المتهمين مستغلين ضعفه، وسلطتهم عليه بقصد تخويفه ووضعه موضعَ السخرية والحطّ من شأنه، واعتدائهم بذلك على المبادئ والقِيَم الأسرية في المجتمع المصري، وانتهاكهم حرمة حياة المجني عليه الخاصة، ونشرهم عن طريق الشبكة المعلوماتية تصويرًا لواقعة التنمر، ما انتهك خصوصية المجني عليه دون رضاه، واستخدامهم حسابًا خاصًّا على أحد مواقع التواصل الاجتماعي بهدف ارتكاب تلك الجرائم.