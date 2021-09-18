تصريحات صادمة من سمية الخشاب حول عدد زيجاتها..وهذا سر حبها لـكورونا

/650682/تصريحات-صادمة-من-سمية-الخشاب-حول-عدد-زيجاتهاوهذا-سر-حبها-لـكورونا

حلت الفنانة سمية الخشاب مساء أمس الجمعة ضيقة على برنامج «أبلة فاهيتا» المذاع على فضائيات ON، والتي كشفت من خلاله عن بعض التصريحات الصادمة للجمهور جعلتها تتصدر مؤشرات الأكثر بحثا على موقع جوجل الشهير.

دوت الخليج يرصد تصريحات سمية الخشاب مع أبلة فاهيتا المثيرة للجدل

سبب تعدد زيجات سمية الخشاب

كشفت سمية الخشاب خلال حلقة برنامج «أبلة فاهيتا» لايف من الدوبلكس، السبب وراء تعدد الزيجات في حياتها، حيث أنها تزوجت 5 مرات، وكان تعليقها كالتالي: “إيه المشكلة جوزاتى كتير.. مش كله بالحلال !”.

وتابعت سمية الخشاب مازحة: “ 5 فى وش العدو”.

سمية الخشاب ترفض الإفصاح عن سنها

وقالت خلال استضافتها ببرنامج أبلة فاهيتا أن أسمها الحقيقى سمية سعيد السيد الخشاب مواليد 20 اكتوبر من برج الميزان ولم تكشف عن عمرها، موضحة: " العمر مجرد رقم الأيام الحلوة اللى بنعشها هى دى عمرنا الحقيقى"، اما عن وزنخا فقالت: “ 61 كيلو”.

فترة كورونا أحلى فترات حياة سمية الخشاب

وأكدت سمية الخشاب على عكس باقية النجوم والمشاهير الكبار أن فترة كورونا من أجمل الأشياء التى حدثت فى حياتها، معقبة " اتعلمت حاجات كتيرة جدا فى فترة الكورونا واستفدت من قعدتى فى البيت وخدت كورسات واهتميت بالسوشيال ميديا ".

مشيرة إلى أنها تمكنت من أخذ كورسات فى مجال التنمية البشرية واللغة الإنجليزية خلال فترة إجازة فيروس كورونا.

سمية الخشاب بصحبة عدد من النجوم في البرتغال

وانتقلت سمية الخشاب إلى البرتغال بصحبة عدد من النجوم منهم الفنانة نجلاء بدر ويسرا وأمينة خليل واللبنانية ميريام فارس والفنان أسر ياسين وغيرهم من الفنانين المتألقين.

سمية الخشاب تتعرض لأزمة بسبب أحمد سعد

أثارت الفنانة سمية الخشاب الجدل بينها وبين الفنان أحمد سعد بعد عقد قران الأخير على عارضة الأزياء علياء بسيوني الذي أقيم في مساء يوم السبت الموافق 21 من شهر أغسطس، ما دفع نقابة المهن التمثيلية للتدخل في الأمر بقيادة الدكتور أشرف زكي نقيب الممثلين، تلك بدأت بنشر الفنانة سمية الخشاب صورة عبر حسابتها الرسمية بمواقع التواصل الإجتماعي المختلفة، اعتبرها العديد من الجمهور إساءة للفنان أحمد سعد خاصة بعد أن تم نشرها عقب عقد قران الأخير مباشرة.

وردت سمية الخشاب على الجدل المثار، عبر حسابها الشخصي على موقع تويتر، قائلة: “عني بتفبركوا ردود وتثيروا فتن، ومع ذلك محدش مهتم بيكم، ربنا يعينكم على نفسكم ويشغلكم بنفسكم”، ولم تمر ساعات إلا وقررت الفنانة إجراء تعديل على الصورة المثيرة، من خلال كتابة تعليق عليها: بحبكم كلكم، في توضيح منها بأن وضعية يدها ترمز للقلب الموجه لجمهورها.