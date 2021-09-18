/650685/محمد-هنيدي-قررت-إعتزال-التمثيل-والتفرغ-لمهنتي-الجديدة-كمطرب-أفراح-شعبية

كشف الفنان محمد هنيدي عن قرار جديد في حياته المهنية وهو إعتزال التمثيل مشيرا إلى أنه اتخذ مهنة جديدة قرر التفرغ لها وهي الغناء في الأفراح الشعبية الأمر الذي قابله الجمهور بسخرية عريمة.

دوت الخليج يكشف سخرية محمد هنيدي مع الجمهور عبر فيسبوك

محمد هنيدي يعتزل التمثيل بسبب الغناء الشعبي

كتب هنيدي عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي “فيسبوك”، مشيرا إلى اعتزاله التمثيل بسبب الغناء الشعبي، فقال بسخرية: “‏قررت النهاردة الصبح قرار مهم .. قررت اعتزال التمثيل والتفرغ لمهنتي الجديدة كمطرب افراح شعبي”.

محمد هنيدي يشيد بالراحل محمود العربي

تزمنا مع تشييع جثمان الراحل محمود العربي الذي شهد حضور ملايين من أبناء محافظة المنوفية وعدد من البلاد المجاورة، حرص الفنان محمد هنيدي عن الحديث عنه مشيدا بسيرته الطيبة التي ملأت السوشيال ميديا منذ نبأ وفاته اذ نشر صورته عبر موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك، وعلق عليها قائلا: “من امبارح مع خبر رحيل الحاج محمود العربي وهتلاقي عشرات القصص عن الحاج محمود .. بتحكي عن كرمه واخلاقه وطيبته وجدعنته وتدينه .. وحتى وهو عايش كان سيرته الطيبه في كل مكان .. العمر ممكن ينتهي .. بس السيرة بتكمل .. ولما تكون سيرتك حلوة وتطلع الناس وتخلي ملايين يدعولك عمرهم ماشوفك ولا قابلوك .. يخيلك عارف ان طريق الخير بالدنيا كلها”.

وتابع هنيدي: “ربنا يرحمه يارب العمر بينتهي بس السيرة بتكمل”.

محمد هنيدي يتألق بفيلم الإنس والنمس

ومن ناحية أخرى، يعرض للفنان محمد هنيدي فيلمه الجديد «الإنس والنمس» التي تدور أحداثه في فترة الخمسينيات، حول موظف في أحد المصالح الحكومية والذي يجسده الفنان محمد هنيدي، يكسب قوت يومه، وبين يوم وليلة يصبح من الأثرياء ويرث منزل كبير وملاهي أطفال، ولكن تأتى الرياح بما لا تشتهى السفن حيث إن الملاهي والمنزل مسكونان من العفاريت، هو من بطولة محمد هنيدي، منة شلبي، عمرو عبد الجليل، بيومي فؤاد، محمود حافظ، شريف دسوقي، عارفة عبد الرسول، صابرين وعدد آخر من الفنانين، وتأليف كريم حسن بشير، وإخراج شريف عرفة.

وكان جني محمد هنيدي بفيلمه الجديد «الإنس والنمس» في ثاني أسابيع عرضه 13,647,192 جنيها، لتبلغ إجمال الإيرادات منذ انطلاق عرضه إلى 30,321,235 جنيها، وكان قد حقق الفيلم في أول أسبوع له بدور العرض إيرادات بلغت 16 مليون جنيها و750 ألف جنيها، وهي الأعلى في شباك التذاكر مقارنة بالأفلام المنافسة الأخرى.