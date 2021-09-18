/650686/وصول-الطبيب-المتهم-بالتنمر-على-ممرض-في-واقعة-اسجد-لكلبي-إلى-المحكمة-الاقتصادية--صور

وصل، قبل قليل، إلى المحكمة الاقتصادية في القاهرة، الطبيب عمرو خيري وشخصين آخرين بتهمة التنمر على ممرض، ومطالبته بالسجود لكلب في إحدى العيادات الخاص بمستشفى بالقاهرة، لحضور أولى جلسات محاكمتهم.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل واقعة السجود للكلب

أثارت واقعة إجبار طبيب ممرضًا يعمل تحت قيادته، على ممارسة أفعال من شأنها الحط من حول الممرض وإهانته، غضبًا كبيرًا على مواقع التواصل الاجتماعي«فيسبوك»، وسط تساؤلات عن العقوبات المحتملة على الطبيب.

الفيديو انتشر بسرعة كبيرة، تبين فيما بعد أنه رئيس قسم العظام بكلية الطب جامعة عين شمس، وهو يتعمد إهانة ممرض يعمل تحت قيادته في مستشفى خاص، حيث طلب الطبيب من الممرض "السجود لكلبه والاعتذار له".

الفيديو الذي تصل مدته لـ4 دقائق انتشر بسرعة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي« فيسبوك»، وتضمن إجبار الطبيب بمساعدة فردي أمن داخل مستشفى خاص، ممرضا مسنا على قفز حبل، إضافة إلى السجود لكلبه والاعتذار له بحجه أنه أساء للحيوان، وهو ما رفضه الممرض.

في سياق أخر شهدت المحكمة الاقتصادية، اليوم ، أولى جلسات محاكمة الطبيب عمرو خيري، وشخصين آخرين بتهمة التنمر على ممرض يدعى «عادل»، المعروفة إعلاميا بـ«اسجد للكلبي».

إحالة 3 متهمين محبوسين للمحاكمة الجنائية

وكان المستشار حمادة الصاوي النائب العام، أمر بإحالة ثلاثة متهمين محبوسين؛ طبيبين وموظف بمستشفى خاص، للمحاكمة الجنائية؛ لاتهامهم بالتنمر على ممرض بالقول واستعراض القوة والسيطرة عليه؛ إذ أمروه بالسجود لحيوان يملكه طبيب من المتهمين مستغلين ضعفه، وسلطتهم عليه بقصد تخويفه ووضعه موضعَ السخرية والحطّ من شأنه، واعتدائهم بذلك على المبادئ والقِيَم الأسرية في المجتمع المصري، وانتهاكهم حرمة حياة المجني عليه الخاصة، ونشرهم عن طريق الشبكة المعلوماتية تصويرًا لواقعة التنمر، ما انتهك خصوصية المجني عليه دون رضاه، واستخدامهم حسابًا خاصًّا على أحد مواقع التواصل الاجتماعي بهدف ارتكاب تلك الجرائم.

وأقامت النيابة العامة الدليلَ قِبَل المتهمين مما ثبت من مشاهدة مقطع تصوير واقعة التنمر وإقرار المتهمين به وبصحة ظهورهم فيه، وما ثبت من شهادة المجني عليه وشاهدين آخرين، وما تتضمنه إقرارات المتهمين في التحقيقات.

ممرض داخل غرفة بأحد المستشفيات

كانت وحدة الرصد والتحليل بإدارة البيان بمكتب النائب العام، رصدت تداولًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي لمقطع مصوّرٍ نُسِب تصويره لطبيبٍ يظهر به تعديه واثنين آخرين على ممرض داخل غرفة بأحد المستشفيات، وذلك بالقول والفعل على نحو يُشكّل الجرائم المتقدمة، وبعرض الأمر على المستشار النائب العام أمَرَ بالتحقيق العاجل في الواقعة.

وأوضحت النيابة العامة في بيان له أنها حددت مكان المستشفى المصوَّر فيه الواقعة، فاستعلمت عن أطرافها، وكلَّفت جهات الشرطة بالتحري وصولًا لملابساتها، فأسفرَ الاستعلامُ والتحري عن تحديد مرتكبي الجريمة الثلاثة؛ طبيبين وموظف بالمستشفى.