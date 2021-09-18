/650688/نورا-علي-الاستراتيجية-الإعلامية-للترويج-السياحى-إنطلاقة-جديدة-لإبراز-المقاصد-السياحية-والآثرية-المصرية

أكدت النائبة نورا على رئيس لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب أن الاستراتيجية الإعلامية للترويج السياحي لمصر خطوة ممتازة وبداية انطلاقة جديدة للترويج لمقاصد مصر السياحية والآثرية بصورة أكبر لتسليط الضوء على المقومات السياحية والأثرية المتنوعة لمصر في ضوء الحجم الضخم من الإنجازات والأحداث التي أبهرت العالم والفاعليات التي شهدتها الجمهورية الجديدة خلال الفترة الماضية بتوجيهات ومتابعة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى ، مؤكدة أن مصر تمتلك أهم المقاصد السياحية والآثرية في العالم ، وإطلاق الحملة الترويجية الدولية للسياحة المصرية لمدة 3 سنوات تبدأ في الربع الأخير من هذا العام هامة للغاية في هذا التوقيت وسوف يكون لها مردود إيجابى قوى على تنشيط حركة السياحة .

دوت الخليج يرصد تعليق نورا علي على استراتيجية الترويج للسياحو والاماكن الاثرية فى مصر

الأماكن السياحية فى مصر

وقالت النائبة نورا على أن الاستراتيجية الإعلامية للترويج السياحي لمصر لها أهمية كبرى في إبراز الحياة بالمقصد السياحي المصري باعتباره مقصدا متجددا ومتنوعا وخاصة لما يقدمه من تجارب سياحية مختلفة للسائحين من مختلف الفئات العمرية والأذواق ، مضيفة أنه من خلال هذه الاستراتيجية سوف يتم تسليط الضوء على أن المقصد السياحى المصرى آمن ويتمتع ببنية سياحية قوية وشمس مشرقة وجو دافئ وشواطئ خلابة وحياة بحرية متميزة وحضارة متفردة، إلى جانب الفنون الحديثة والسينما والمسرح والحرف التراثية والأكلات المصرية التقليدية الشهية والفعاليات الرياضية والفنية والأثرية والثقافية وغيرها من مصادر الجذب السياحي.

الترويج للسياحة المصرية

وأشارت رئيس سياحة وطيران النواب إلى أهمية الترويج العالمى للمقصد السياحى المصرى خاصة بعد الإجراءات الوقائية والاحترازية التي قامت بها الدولة المصرية بنجاح خلال الفترة الماضية في ظل جائحة كورونا العالمية ، مؤكدة على تعظيم الدور السياحي والثقافي لإبراز كنوز مصر السياحية ومعالمها الآثرية في الأسواق السياحية المستهدفة خلال الثلاث سنوات القادمة في ضوء المتغيرات الحديثة لهذه الأسواق عبر وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة ووضع هذه الأحداث والفعاليات على خريطة وبرامج شركات السياحة في الداخل والخارج لإبراز صورة حضارية عن مصر بمختلف مقوماتها السياحية والثقافية وغيرها.