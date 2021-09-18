اليوم.. «بالبنط العريض» يكشف تحركات تنظيم الإخوان الإرهابى داخل الكونجرس

جدة - نرمين السيد - يكشف الإعلامى الدكتور حسام فاروق فى حلقة اليوم من برنامج "بالبنط العريض" على القناة الفضائية المصرية،، مؤامرة التنظيم الدولى لجماعة الإخوان الإرهابية التى يديرها ضد مصر داخل أروقة بعض المؤسسات الأمريكية وعلى رأسها الكونجرس بهدف التأثير على العلاقات المصرية الأمريكية وضرب الشراكة الاستراتيجية بين البلدين.





ويوضح حسام فاروق خلال الحلقة كيفية استخدام الإخوان التقارير المغلوطة حول انتهاكات مزعومة لحقوق الإنسان تستصدرها منظمات مسيسة ومخترقة من التنظيم الدولى لجماعة الإخوان الإرهابية بالاستعانة ببعض الصحف الأجنبية على رأسها "واشنطن بوست ونيويورك تايمز الأمريكيتين والجارديان البريطانية، وبعض مراكز الأبحات المخترقة من النشطاء وصناع الفوضى فى المنطقة. كما تكشف الحلقة بالأسماء من وراء الحملة التى تستهدف قطع أو اجتزاء المعونة العسكرية الأمريكية لمصر، وكيف كون الإخوانى محمد صلاح سلطان شبكة علاقات ومصالح مع بعض أعضاء مجلسى النواب والشيوخ داخل الكونجرس للتأثير على القرار الأمريكى بشأن المساعدات، وكيف ساعدتهم فى ذلك صحف أجنبية معروفة عبر افتتاحيات وتقارير مغلوطة تنشر بالتزامن مع التحركات المشبوهة التى تستهدف ملف حقوق الإنسان فى مصر. "بالبنط العريض" يبث على القناة الفضائية المصرية، السبت من كل أسبوع فى تمام الساعة: 3.45 عصرا بتوقيت القاهرة على الهواء مباشرة، ويحرره ويقدمه الدكتور حسام فاروق الباحث المتخصص فى الإعلام السياسى الدولى، ويخرجه مصطفى جلال وإكرام مصطفى.

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