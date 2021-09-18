إنفوجراف.. التعليم العالى تطلق مبادرة طالب رقمى

جدة - نرمين السيد - وأكد هشام فاروق مساعد الوزير للتحول الرقمى ورئيس المنتدى، أن المبادرة تأتى كخطوة على المسار الصحيح للتحول الرقمى فى التعليم الجامعى المصرى، فضلاً عن اتساقها مع رؤية مصر للتنمية المُستدامة 2030.

وأضاف فاروق، أن أهداف المبادرة هى إعداد طالب وخريج قادر على استخدام الوسائل التكنولوجية الرقمية الحديثة، فى أثناء وبعد الدراسة من خلال نشر ثقافة التحول الرقمى بالمجتمع الأكاديمى، والقضاء على الأمية الإلكترونية، بالإضافة إلى صقل مهارات الطالب بالمهارات التكنولوجية المتخصصة، لإعداده حتى يكون قادرًا على مواكبة التغيرات التكنولوجية المُحيطة بكفاءة وفاعلية لإعداده لسوق العمل ووظائف المستقبل، وتيسير تقديم الخدمات لكافة الطلاب، من خلال تلقى الخدمات التى يحتاجها إلكترونيًا.