وزيرة الهجرة: وصول جثمان المصرى المتوفى فى إيطاليا اليوم

جدة - نرمين السيد - تابعت وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج السفيرة نبيلة مكرم، واقعة وفاة المواطن المصرى إسلام عيد أحمد، البالغ من العمر 30 عاما من مركز تلا التابع لمحافظة المنوفية، ومقيم بإيطاليا، حيث عثرت السلطات الإيطالية عليه متوفيا أمام مزرعة بجوار قضبان السكك الحديدية على بعد 4 كيلو من مدينة لودى الإيطالية.





وتواصلت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة، وفقا لبيان صحفى، مع أهل المواطن المصرى إسلام عيد أحمد، المقيمين فى مدينة ميلانو الإيطالية، وقدمت لهم واجب العزاء مؤكدة على متابعتها سير التحقيقات فى واقعة وفاة نجلهم المقيم فى فيا لودينو فى لودى الإيطالية، بالتعاون والتواصل مع القنصلية العامة المصرية بميلانو، للوقوف على سبب الوفاة غير المعروف حتى الآن.

وأوضح أهل المواطن المصرى المتوفى إسلام عيد أحمد، أنه تم العثور على جثته، من قبل الشرطة الإيطالية، على طول خطوط السكك الحديدية الواقعة بين محلية ساندون ومزرعة كارازينا، وتدخل رجال الإطفاء وشرطة السكك الحديدية فى الحال، لكن لم يستطع الأطباء الذين وصلوا على الفور إنقاذه، كما أنه لم يتم التأكد بعد من ظروف الوفاة، وهناك شكوك بأن سبب الوفاة يعود لارتطامه بجانبه بقطار متحرك، مؤكدين أنه كان يعانى من إعاقة فى القدم تسببت فى صعوبة حركة سيره.

وأضافت وزيرة الهجرة، أنها تتابع وصول جثمان المواطن المصرى إسلام عيد أحمد، إلى مصر، والمقرر له اليوم السبت، بعدما تم احتجاز الجثمان لعدة أيام من قبل السلطات الإيطالية كإجراء استقصائى واحترازى فى محاولة للتأكد من سبب الوفاة، لكن أهل المتوفى طالبوا بعودة الجثمان لدفنه فى مصر.

وتابعت السفيرة نبيلة مكرم، أن التحقيقات فى الواقعة مستمرة حتى مع عودة الجثمان إلى مصر، لمعرفة سبب الوفاة والتأكد من إذا كان هناك بعد جنائى فى الواقعة أم لا، فضلا عن متابعة كافة حقوقه القانونية لدى السلطات الإيطالية.