صور- للتشجيع على تلقى لقاح كورونا.. محافظ الجيزة يدشن حملة معا نطمئن

جدة - نرمين السيد - دشن أحمد راشد محافظ الجيزة، صباح اليوم السبت، حملة تشجيع للمواطنين للتسجيل على الموقع الإلكترونى لتلقى اللقاح المضاد لفيروس كورونا، ومساعدتهم فى عملية التسجيل وسرعة تلقى اللقاح فى نفس اليوم تحت شعار "معًا نطمئن.. سجل الآن".





وقال راشد، فى تصريح له، إن الحملة تأتى فى إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، بالتوسع فى تطعيم المواطنين باللقاحات المضادة لفيروس كورونا، فى إطار الحملة التى أطلقها الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، لما لها من أهمية كبيرة على صحة وسلامة المواطنين .

وتفقد محافظ الجيزة، الأتوبيسات المتنقلة المجهزة لهذا الغرض التى ستجوب قطاعات المحافظة وتستمر لمدة 10 أيام، وذلك من الساعة التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً، وستجوب الفرق مختلف الأماكن العامة والميادين وأماكن التجمعات وأمام محطات المترو وفور عملية التسجيل تصل الرسالة النصية للمواطن لتلقى اللقاح بأقرب مركز شباب ضمن المراكز التى تم تخصيصها للتطعيم .

وأشار إلى أن الحملة تهدف إلى رفع مستوى الوعى لدى المواطنين بأهمية التطعيم لحماية أنفسهم وذويهم والمجتمع من خطر الإصابة بفيروس كورونا.

فى حين قال الدكتور محمد منصور وكيل وزارة الصحة بالجيزة، إنه تم تخصيص 3 أتوبيسات مكشوفة ومجهزة تجوب مدينة الجيزة، إلى جانب عدد من السيارات الإضافية التى تجوب الأحياء والمراكز والمدن وتضم فرق التواصل المجتمعى المؤهلين للرد على استفسارات وتساؤلات المواطنين والاستجابة لطلباتهم، والعمل على تذليل أى عقبات تعوق إتمام عملية التطعيم.

وأضاف منصور، أنه تم تجهيز21 فريقًا من فرق التواصل المجتمعى المدربة على أعلى مستوى يرتدون زيا مخصصا لذلك، ومزودين بأجهزة تابلت متصلة بشبكة الإنترنت لتسجيل بيانات المواطنين على الموقع الإلكترونى لتلقى اللقاح .