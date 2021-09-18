جدة - نرمين السيد - بدأت لجنة اختيار قيادات الإدارة المدرسية بمديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، اليوم السبت، إجراء مقابلات شخصية، لشغل وظيفتى وكيل مدرسة ومدير مدرسة بالمراحل التعليمية المختلفة.





وصرح الدكتور محمد سعد، وكيل وزارة التربية والتعليم فى الإسكندرية، بأنه تم تطهير وتعقيم القاعة المخصصة لإجراء المقابلات بمجمع مدارس زهران الرسمية لغات المميزة. وأوضح وكيل الوزارة، أنه يتم إجراء المقابلات الشخصية للمتقدمين لوظيفتى وكيل ومدير مدرسة "ابتدائى، إعدادى، ثانوى عام، ثانوى فنى"، لمن تنطبق عليهم الشروط وفقا للإعلان رقم 1 لسنة 2021. وشهدت المقابلات التى تستمر حتى يوم الثلاثاء المقبل، اتباع جميع الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد – 19"، وذلك بالخضوع للماسح الحرارى وارتداء الكمامات.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر صور.. بدء إجراء المقابلات الشخصية للوظائف القيادية بمدارس الإسكندرية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.