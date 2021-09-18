الحكومة تنفى الاتصال بالعمالة غير المنتظمة بشأن صرف منحة جديدة

جدة - نرمين السيد - نفى المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، ما تردد فى بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعى، من أنباء بشأن تلقى العمالة غير المنتظمة مكالمات هاتفية من وزارة القوى العاملة بدعوى تحديث بياناتهم لصرف منحة جديدة بقيمة 500 جنيه.





وتواصل المركز، مع وزارة القوى العاملة، والتى نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لاتصال الوزارة بأى من العمالة غير المنتظمة لتحديث بياناتهم لصرف منحة جديدة بقيمة 500 جنيه، موضحةً أن تلك المكالمات الهاتفية وهمية، وغير صادرة عن الوزارة، مُشددةً على أن جميع المنح أو المساعدات التى تُقدم للعمالة غير المنتظمة يتم الإعلان عنها بشكل رسمى على قنوات الاتصال بالوزارة سواء على الموقع الإلكترونى عبر الرابط التالى "manpower.gov.eg"، أو الصفحة الرسمية الموثقة على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك".

وأشارت الوزارة، إلى تنفيذ عملية حصر وتسجيل لبيانات العمالة غير المنتظمة فى مواقع عملهم، بهدف إعداد قاعدة بيانات متكاملة لهم، يتم من خلالها شمولهم تحت مظلة تأمينية واجتماعية وصحية شاملة، مُحذرةً المواطنين من الإدلاء ببياناتهم الشخصية لأى جهة تنتحل صفة الوزارة، والتى تستهدف استغلالهم.

وناشد المركز جميع وسائل الإعلام ومرتادى مواقع التواصل الاجتماعى تحرى الدقة والموضوعية فى نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أى حقائق، وتؤدى إلى إثارة البلبلة بين المواطنين، وللإبلاغ عن أى شائعات أو معلومات مغلوطة يرجى الإرسال على أرقام الواتس آب التابعة للمركز الإعلامى لمجلس الوزراء "01155508688 -01155508851" على مدى 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو عبر البريد الإلكترونى [email protected]