إنفوجراف.. استعدادات التنمية المحلية لشتاء 2022

جدة - نرمين السيد - والإنفوجراف التالى يوضح أبرز استعدادات الأجهزة التنفيذية فى المحافظات للتعامل مع الأمطار خلال الشتاء.

وتعمل المحافظات حاليا على تحديث البيانات والمعلومات بغرف عمليات المحافظات وإعداد خطة محكمة للتعامل وقت الأمطار.

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