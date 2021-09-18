خطوات تسجيل لقاح كورونا في مصر عبر موقع وزارة الصحة و السكان

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محمد سياف - ابو ظبي - قامت وزارة الصحة والسكان المصرية بالإعلان عن خطوات تسجيل لقاح كورونا للطلاب الجامعيين، وحثت الوزارة الطلاب الجامعيين على ضرورة الإسراع في حجز لقاح كورونا من خلال زيارتهم لموقع وزارة الصحة والسكان المصرية، و قامت بدورها علي طمأنة الطلاب الجامعيين من حيث أمان و فعالية لقاح كورونا، و صرحت وزارة الصحة المصرية أن جميع لقاحات كورونا ذات فاعلية ملحوظة وآمنة، مؤكدة أن تلقي جرعة اللقاح على السيطرة والحد من تفشي الفيروس في أسرع وقت.

رابط و خطوات تسجيل لقاح كورونا للطلاب الجامعيين

صرح الدكتور عادل عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة التعليم العالي، أن الوزارة عازمة على ضرورة التطعيم ضد فيروس كورونا لجميع الطلاب الجامعات المصرية، وذلك قبل بداية العام الدراسي الجديد، وإتخاذ الإجراءات الملزمة لتلقي التطعيم، مع الاستمرار ف تكثيف الجهود الطبية التي تتسم بالشكل الحضاري للبلاد، والتي تنتظم مع إتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية و الوقائية اللازمة، وعلى ذلك يمكنك تسجيل لقاح كورونا 2021 من خلال إتباع الإرشادات التالية:

دخول رابط التسجيل التابع لوزارة الصحة: .https://www.egcovac.mohp.gov.eg/

إختيار أيقونة طالب جامعي.

سيتطلب الأمر كتابة البيانات المطلوبة مثل؛ الرقم القومي والاسم الرباعي ورقم الهاتف المحمول.

بعدها سوف ترسل وزارة الصحة والسكان رسالة بها رمز التحقق الخاص به.

على الطالب إستكمال كافة البيانات، والتي ومنها إرفاق الصورة الشخصية، والتاريخ المرضي إن وجد، ثم بعد ذلك يجب اختيار مكان التطعيم.

هدايا للحاصلين على لقاح كورونا في مصر

وفي سياق متصل قررت وزارة الصحة المصرية مؤخراً، منح الأشخاص الذين قد بادروا بـ تسجيل لقاح كورونا، للحصول على الجرعة الوقائية، هدايا خاصة ضمن حملة لتشجيع المصريين على تلقي اللقاح تحت شعار «معًا نطمئن.. سجل الآن».

وشملت هدايا الوزارة، الكاب مميز، وأقلام والبلوك نوت، والفلاشات، والمجات الحرارية، وكذلك تيشرتات، مؤكدة أن أفراد التواصل المجتمعي بالحملة سيقومون بتسليم حقيبة هدايا لكل شخص يقوم بالتسجيل.