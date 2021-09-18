محامي ممرض واقعة اسجد لكلبي لـ «دوت الخليج»: نرفض أي محاولات للصلح.. القانون هيجيب حقنا

/650692/محامي-ممرض-واقعة-اسجد-لكلبي-لـ-تحيا-مصر-نرفض-أي-محاولات-للصلح-القانون-هيجيب-حقنا

قال محامي ممرض واقعة اسجد لكلبي لـ دوت الخليج: «نرفض أي محاولات للصلح بين موكلي والمجني عليه ومستمرون في المسائلة القانونية حتى يمكننا الحصول على حقوقنا»، مشيرًا لا أود الحديث عن أي تفاصيل القضية قد تضر بالمصلحة.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل واقعة «اسجد لكلبي»

أثارت واقعة إجبار طبيب ممرضًا يعمل تحت قيادته، على ممارسة أفعال من شأنها الحط من حول الممرض وإهانته، غضبًا كبيرًا على مواقع التواصل الاجتماعي«فيسبوك»، وسط تساؤلات عن العقوبات المحتملة على الطبيب.

هذا وكان فيديو “اسجد لكلبي” قد انتشر بسرعة كبيرة، وتبين فيما بعد أنه رئيس قسم العظام بكلية الطب جامعة عين شمس، وهو يتعمد إهانة ممرض يعمل تحت قيادته في مستشفى خاص، حيث طلب الطبيب من الممرض "السجود لكلبه والاعتذار له".

الفيديو الذي تصل مدته لـ4 دقائق انتشر بسرعة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي« فيسبوك»، وتضمن إجبار الطبيب بمساعدة فردي أمن داخل مستشفى خاص، ممرضا مسنا على قفز حبل، إضافة إلى السجود لكلبه والاعتذار له بحجه أنه أساء للحيوان، وهو ما رفضه الممرض.

في سياق أخر شهدت المحكمة الاقتصادية، اليوم ، أولى جلسات محاكمة الطبيب عمرو خيري، وشخصين آخرين بتهمة التنمر على ممرض يدعى «عادل»، المعروفة إعلاميا بـ«اسجد للكلبي».

إحالة 3 متهمين محبوسين للمحاكمة الجنائية

وكان المستشار حمادة الصاوي النائب العام، أمر بإحالة ثلاثة متهمين محبوسين؛ طبيبين وموظف بمستشفى خاص، للمحاكمة الجنائية؛ لاتهامهم بالتنمر على ممرض بالقول واستعراض القوة والسيطرة عليه؛ إذ أمروه بالسجود لحيوان يملكه طبيب من المتهمين مستغلين ضعفه، وسلطتهم عليه بقصد تخويفه ووضعه موضعَ السخرية والحطّ من شأنه، واعتدائهم بذلك على المبادئ والقِيَم الأسرية في المجتمع المصري، وانتهاكهم حرمة حياة المجني عليه الخاصة، ونشرهم عن طريق الشبكة المعلوماتية تصويرًا لواقعة التنمر، ما انتهك خصوصية المجني عليه دون رضاه، واستخدامهم حسابًا خاصًّا على أحد مواقع التواصل الاجتماعي بهدف ارتكاب تلك الجرائم.