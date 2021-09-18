أخبار مصرية

تنسيقية شباب الأحزاب تشارك ضمن وفد مجلس الشيوخ في مراقبة الانتخابات البرلمانية الروسية 

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/11
  • 2/11
  • 3/11
  • 4/11
  • 5/11
  • 6/11
  • 7/11
  • 8/11
  • 9/11
  • 10/11
  • 11/11

/650694/تنسيقية-شباب-الأحزاب-تشارك-ضمن-وفد-مجلس-الشيوخ-في-مراقبة-الانتخابات-البرلمانية-الروسية

يشارك النائب محمود القط أمين سر لجنة الثقافة والسياحة والآثار بمجلس الشيوخ، وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ضمن أعضاء الوفد الرسمي لمجلس الشيوخ المصري في مراقبة الانتخابات البرلمانية الروسية، حيث تجري الانتخابات من يوم ١٧ الى ١٩ سبتمبر، وسيقوم الوفد بعقد عدة لقاءات مع نائب رئيس الدوما الروسي، ومسؤولي الإشراف على الانتخابات،كما سيزور الوفد عدد من اللجان الانتخابية، ومراكز الاقتراع وغرف عمليات إدارة الانتخابات.

دوت الخليج يرصد تفاصيل مشاركة النائب محمود القط فى المراقبة على الانتخابات التشريعية الروسية 

4c1454e630.jpg

 

 

الانتخابات الروسية 

 يتضمن وفد مجلس الشيوخ المصري النائب شريف الجابري وكيل لجنة الشباب والرياضة في مجلس الشيوخ، والنائبة نيفين جورج عضو مجلس الشيوخ، وكان في استقبال الوفد المصري السفير ايهاب نصر سفير مصر في جمهورية روسيا الاتحادية .

e12f5ad0d7.jpg

 

 

كما استقبل المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، الأربعاء الموافق 15 سبتمبر ،  محمد الحلبوسي رئيس مجلس النواب العراقي، والذي يزور مصر على رأس وفد برلماني عراقي رفيع المستوى.  

6d19bc20de.jpg

 

 

ab9c9e1ae7.jpg

 

 

fbee9c6677.jpg

 

 

4af1379359.jpg

 

 

4e117bf6f7.jpg

 

 

f0c644bc25.jpg

 

 

90a73b4dae.jpg

 

 

c1e1d7991e.jpg

 

 

45e2aced04.jpg

 

 

في مستهل اللقاء، رحب المستشار الدكتور  حنفي جبالي  برئيس مجلس النواب العراقي، والوفد المرافق له، مؤكداً على  أن تلك الزيارة تأتي في وقت تشهد فيه العلاقات المصرية العراقية زخماً إيجابياً على كافة المستويات، كما أكد  رئيس مجلس النواب على أن الدولة المصرية تقف إلى جانب العراق في حربه ضد الإرهاب وتدعمه في جهوده لاستعادة الأمن والاستقرار، مثمناً دور العراق المتصاعد في دعم استقرار المنطقة العربية.

على الصعيد البرلماني، أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي  على أن مجلس النواب المصري يتطلع لتعزيز أطر التعاون البرلماني مع مجلس النواب العراقي، بما يمثل قوة دفع ويُعزز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين.  

من جانبه، أكد محمد الحلبوسي رئيس مجلس النواب العراقي على اعتزازه بتلك الزيارة والتي تأتي في وقت تشهد فيه العلاقات المصرية – العراقية تنامياً إيجابياً ملحوظاً، على كافة الأصعدة والمستويات، مثمناً الدور المصري الريادي في دعم وتعزيز أمن واستقرار العراق والمنطقة العربية بأكملها، ومتطلعاً إلى تعزيز العلاقات المصرية – العراقية، خاصة على الصعيد البرلماني، بما يلبي طموحات الشعبين الشقيقين.

و اصطحب المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب رئيس مجلس النواب العراقي والوفد المرافق  في جولة تفقدية داخل أروقة المجلس، شملت القاعة الرئيسية للمجلس ومُتحف المجلس، استمع خلالها وفد مجلس النواب العراقي إلى شرح وافي لتاريخ الحياة النيابية المصرية.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تنسيقية شباب الأحزاب تشارك ضمن وفد مجلس الشيوخ في مراقبة الانتخابات البرلمانية الروسية  على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع تحيا مصر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا