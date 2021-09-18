/650694/تنسيقية-شباب-الأحزاب-تشارك-ضمن-وفد-مجلس-الشيوخ-في-مراقبة-الانتخابات-البرلمانية-الروسية

يشارك النائب محمود القط أمين سر لجنة الثقافة والسياحة والآثار بمجلس الشيوخ، وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ضمن أعضاء الوفد الرسمي لمجلس الشيوخ المصري في مراقبة الانتخابات البرلمانية الروسية، حيث تجري الانتخابات من يوم ١٧ الى ١٩ سبتمبر، وسيقوم الوفد بعقد عدة لقاءات مع نائب رئيس الدوما الروسي، ومسؤولي الإشراف على الانتخابات،كما سيزور الوفد عدد من اللجان الانتخابية، ومراكز الاقتراع وغرف عمليات إدارة الانتخابات.

دوت الخليج يرصد تفاصيل مشاركة النائب محمود القط فى المراقبة على الانتخابات التشريعية الروسية

الانتخابات الروسية

يتضمن وفد مجلس الشيوخ المصري النائب شريف الجابري وكيل لجنة الشباب والرياضة في مجلس الشيوخ، والنائبة نيفين جورج عضو مجلس الشيوخ، وكان في استقبال الوفد المصري السفير ايهاب نصر سفير مصر في جمهورية روسيا الاتحادية .

كما استقبل المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، الأربعاء الموافق 15 سبتمبر ، محمد الحلبوسي رئيس مجلس النواب العراقي، والذي يزور مصر على رأس وفد برلماني عراقي رفيع المستوى.

في مستهل اللقاء، رحب المستشار الدكتور حنفي جبالي برئيس مجلس النواب العراقي، والوفد المرافق له، مؤكداً على أن تلك الزيارة تأتي في وقت تشهد فيه العلاقات المصرية العراقية زخماً إيجابياً على كافة المستويات، كما أكد رئيس مجلس النواب على أن الدولة المصرية تقف إلى جانب العراق في حربه ضد الإرهاب وتدعمه في جهوده لاستعادة الأمن والاستقرار، مثمناً دور العراق المتصاعد في دعم استقرار المنطقة العربية.

على الصعيد البرلماني، أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي على أن مجلس النواب المصري يتطلع لتعزيز أطر التعاون البرلماني مع مجلس النواب العراقي، بما يمثل قوة دفع ويُعزز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين.

من جانبه، أكد محمد الحلبوسي رئيس مجلس النواب العراقي على اعتزازه بتلك الزيارة والتي تأتي في وقت تشهد فيه العلاقات المصرية – العراقية تنامياً إيجابياً ملحوظاً، على كافة الأصعدة والمستويات، مثمناً الدور المصري الريادي في دعم وتعزيز أمن واستقرار العراق والمنطقة العربية بأكملها، ومتطلعاً إلى تعزيز العلاقات المصرية – العراقية، خاصة على الصعيد البرلماني، بما يلبي طموحات الشعبين الشقيقين.

و اصطحب المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب رئيس مجلس النواب العراقي والوفد المرافق في جولة تفقدية داخل أروقة المجلس، شملت القاعة الرئيسية للمجلس ومُتحف المجلس، استمع خلالها وفد مجلس النواب العراقي إلى شرح وافي لتاريخ الحياة النيابية المصرية.