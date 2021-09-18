/650695/تشديدات-أمنية-بمحيط-المحكمة-الاقتصادية-في-واقعة-اسجد-لكلبي

شهد محيط المحكمة الاقتصادية بالمعادي، اليوم السبت، تشديدات أمنية فور وصول الطبيب عمرو خيري وآخرين، في الواقعة المعروفة إعلاميا بـ واقعة السجود للكلب، ومطالبته بالسجود لكلب فى إحدى العيادات بمستشفى خاص في القاهرة.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل واقعة«اسجد لكلبي»

المستشار حمادة الصاوي

يشار إلى أن المستشار حمادة الصاوي النائب العام، أمر بإحالة 3 متهمين محبوسين، طبيبين وموظف بمستشفى خاص، للمحاكمة الجنائية، بتهمة التنمر على ممرض بالقول واستعراض القوة والسيطرة عليه في واقعة السجود للكلب.

أوضح بيان صادر عن مكتب النائب العام، أن المتهمين في واقعة السجود للكلب استغلوا ضعف المجني عليه الممرض عادل سالم، بقصد تخويفه ووضعه موضعَ السخرية والحطّ من شأنه، واعتدائهم بذلك على المبادئ والقِيَم الأسرية في المجتمع المصري، وانتهاكهم حرمة حياة المجني عليه الخاصة، ونشرهم عن طريق الشبكة المعلوماتية تصويرًا لواقعة التنمر، مما انتهك خصوصية المجني عليه دون رضاه، واستخدامهم حسابًا خاصًّا على أحد مواقع التواصل الاجتماعي«فيسبوك» بهدف ارتكاب تلك الجرائم.

أقامت النيابة العامة الدليلَ قِبَل المتهمين مما ثبت من مشاهدة مقطع تصوير واقعة التنمر، وإقرار المتهمين به وبصحة ظهورهم فيه، وما ثبت من شهادة المجني عليه وشاهديْن آخريْن، وما تتضمنه إقرارات المتهمين في التحقيقات