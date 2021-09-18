ارتفاع نسبي فى درجات الحرارة غدًا

يتطلع الكثير من المواطنين إلى معرفة درجات الحرارة فى مختلف أنحاء الجمهورية، لتحديد أوقات الخروج تحسبًا وجود أى ارتفاع أو انخفاض.

هيئة الأرصاد الجوية أشارت فى بيان لها أنه اعتبارًا من يوم الأحد المقبل 19 سبتمبر، ستشهد البلاد ارتفاع تدريجي فى درجات الحرارة على كافة أنحاء الجمهورية.

دوت الخليج

ارتفاع نسبي فى درجات الحرارة

وحددت هيئة الأرصاد الجوية درجات ارتفاع الجو، حيث ستزيد بين 3:2 درجات مئوية على شمال البلاد ، بينما تصل لـ 5:3 درجات مئوية على جنوب البلاد.

كما أكدت هيئة الأرصاد الجوية على أنه من المتوقع ظهور شبورة مائية خفيفة غدا فى الصباح الباكر وحتى السابعة صباحا تقريبا على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

درجات الحرارة فى المحافظات

هذا ومن المنتظر أن تكون درجات الحرارة على معظم أنحاء الوجه البحري والقاهرة الكبرى معتدل، رطب على السواحل الشمالية وجنوب البلاد وسيناء أيضًا.

ونرصد فى السطور التالية درجات الحرارة فى المحافظات المختلفة وهى كالتالى:-

القاهرة العظمى 33 درجة والصغرى 23 درجة.

الإسكندرية العظمى 31 والصغرى 23 درجة.

مطروح العظمى 29 درجة والصغرى 22 درجة.

سوهاج العظمى 34 درجة والصغرى 24 درجة.

قنا العظمى 35 درجة والصغرى 24 درجة.

أسوان العظمى 36 درجة والصغرى 25 درجة.