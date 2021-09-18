/650699/حزب-العدل-يعلن-عن-أول-هيئة-استشارية-لنواب-الحزب

أعلن النائب عبد المنعم امام، عضو مجلس النواب، ورئيس حزب العدل، عن تشكيل الهيئة الاستشارية لنواب حزب العدل بالمحله الكبرى، والتى تضم قامات لمساعدة نواب الحزب، بخبراتهم وتجاربهم.

دوت الخليج يرصد تشكيل الهيئة الاستشارية لحزب العدل بالمحلة

الهيئة الاستشارية لحزب العدل ‏

‏قال النائب عبد المنعم امام انه سيكون للهيئة اجتماعات دورية، بما يسهم فى تحسين اداء النواب التشريعى والرقابى والخدمى على الوجه الذى يرضى الوطن والمواطنيين.

‏وتضم المجموعه الأولى للهيئة الاستشارية كلا من : ‏دكتور محمد البشبيشي مستشار شئون الإدارة المحلية والإصلاح الإدارى، والمهندس عبد الفتاح اليمني، مستشار لشئون للمشروعات، والمهندس نصر عبد الرحيم ‏مستشار لشئون الانترنت وتكنولوجيا المعلومات، والدكتور حسام بندق مستشار لشئون التخطيط والتنمية الاقتصادية، و رشدي قنديل مستشار لشئون التربية والتعليم، ‏وماجد عبد اللطيف مستشار للشئون القانونية، كابتن خالد عيد ‏مستشار لشئون الرياضة وكرة القدم، ‏نبيل مطاوع مستشار للشئون السياسية، والدكتور سامح هلال ‏مستشار للشئون الاقتصادية.

العمل الجماعي

‏ ‏وأكد رئيس حزب العدل النائب عبد المنعم امام نرى ان احد اهم اسباب تقدم الغرب عن الشرق هو غياب العمل الجماعى والشراكه الجيلية بين الشباب والأكبر سنا من أصحاب الخبرات ،مضيفا” لذا وخلال الشهور الماضيه حاولنا نستعين بعدد من حكماء مدينة المحله فى ملفات مختلفه ليساعدونا ونستفيد من خبراتهم وتجربتهم ونبنى عليها، فبدون ذلك نصبح مثل من يخترع العجله من اول وجديد فلا هو أخترعها ولا يستطيع أن يطور عليها، وسيفقد الوقت دون طائل ولا عائد حقيقى.

‏وأكد النائب عبد المنعم إمام، أن الأيام القادمة ستشهد اعلان اسماء المجموعة الاستشارية الثانية لنواب حزب العدل.