/650700/وقعت-في-ترعة-حادث-انقلاب-سيارة-ملاكي في-طنطا

شهد طريق كفر الزيات طنطا بمحافظة الغربية، اليوم السبت، حادث انقلاب سيارة ملاكي بمركز طنطا ،مما أدى إلى إصابة سائق السيارة،وعلى الفور تم الدفع بسيارة أسعاف في محيط الحادث.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل حادث انقلاب سيارة ملاكي بالترعة الموازية للطريق في نطاق قرية شبرا النملة التابعة لمركز طنطا

تفاصيل الحادث

وترجع تفاصيل الحادث عندما تلقي اللواء هاني عويس مدير أمن الغربية إشارة من إدارة شرطة النجدة يفيد بورود بلاغ من الأهالي بانقلاب سيارة ملاكي بطريق كفر الزيات طنطا بنطاق قرية شبرا النملة.

وعلي الفور انتقلت الأجهزة الامنية لموقع الحادث وأتضح إصابة سائق السيارة ويدعي «محمد ع ح س» صيدلي وتم نقله للمستشفي لاسعافة

وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة.

وفي سياق اخر تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة الفيوم، من إلقاء القبض على مواطن طعن زوجته بـ«سكين» بمدينة سنورس الفيوم، طعنة نافذة أودت بحياتها فى الحال، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وباشرت النيابة العامة التحقيقات.

تفاصيل الجريمة

تلقى اللواء ثروت المحلاوى مدير أمن الفيوم، إخطارا بوقوع حادث قتل بمركز سنورس، وعلى الفور انتقلت قوة من الشرطة وأتضح أن شخص يدعى «رمضان م» سبق له السجن قام بتسديد طعنة نافذة بسكين إلى زوجته «هدية ع ر»، وتم نقل جثة المجنى عليها إلى مشرحة مستشفى سنورس المركزى، كما تم القبض على المتهم، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة.