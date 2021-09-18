/650701/خاص-جونيور-آجاي-على-رادار-سموحة-والصفقة-تقترب-من-الانتهاء

يسعى نادي سموحة خلال الفترة القادمة تدعيم صفوفة، خاصة قبل مباراة بيراميدز في بطولة كأس مصر بنهاية هذا الأسبوع.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وعلم موقع دوت الخليج أن فرج عامر رئيس نادي سموحة تواصل مع محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، وذلك من أجل الحصول على خدمات جونيور آجاي هذا الموسم.

ووافقت إدارة الأهلي على رحيل جونيور آجاي إلى فريق سموحة ولكن لابد أن يتواصل فرج عامر مع آجاي بصفة شخصية من أجل حسم إنهاء الصفقة.

جونيور آجاي يقترب من سموحة

وتواصل فرج عامر مع جونيور آجاي من أجل إقناعة بالتواجد مع سموحة الموسم المقبل، وطلب اللاعب التفكير أولا قبل إتخاذ القرار النهائي، خاصة أنه لن يكون في قائمة الفريق وسيكون على قائمة الانتظار.

ومن المنتظر أن تكون صفقة جونيور آجاي لفريق سموحة لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة من النادي الأهلي، ثم يرحل اللاعب بعد ذلك بطريقة رسمية عن الأهلي بسبب نهاية تعاقدة الرسمي.

تحدث محمد فرح عامر رئيس نادي سموحة، عن مباراة فريقة القادمة أمام بيراميدزن ضمن مباريات دور الـ 16 لبطولة كأس مصر الجمعة المقبل.

ونشر فرج عامر على صفحته الشخصية، أنه يطلب تأجيل مباراته مع بيراميدز، في بطولة كأس مصر رسميا".

وأكمل" نطالب بالتأجيل لمدة أسبوع، حتى ينتظم الفريق في التدريبات وتواجد العناصر الجديدة والاستقرار على قائمة الراحلين".

وأردف عامر" لم تشارك الصفقات الجديدة حتى الأن في تدريبات الفريق مما يؤثر على معنويات الفريق في القادم، وهناك لاعبين يتواجدوا في البطولة للمرة الأولى".

وواصل" هذا يعني عدم تواجد مبدأ تكافؤ الفرص حال لعب المباراة في موعدها الجمعة القادم".

واختتم" متفائل بتواجد عصام عبد الفتاح في رئاسة لجنة الحكام الجديدة باتحاد الكرة المصري، وأتمنى له التوفيق ولدى ثقة كبيرة في عودة التحكيم المصري للريادة مرة آخرى".

وكتب فرج عامر عبر حسابة الشخصي”فيس بوك”:”اغراءات مالية كبيرة من اجل شراء اكثر من لاعب من سموحة ، معادلة صعبة”.