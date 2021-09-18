/650704/هل-يحق-لخالد-يوسف-الترشح-على-المقعد-الشاغر-بكفر-شكر

قال رامي محسن، مدير المركز الوطني للاستشارات البرلمانية، إنه يحق للنائب السابق خالد يوسف الترشح على المقعد الشاغر بوفاة النائب السابق عن كفر شكر – بنا محافظة القليوبية، كون أن الترشح شيء وقبول الترشح من عدمه من جانب الهيئة الوطنية للانتخابات شيء اخر.

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رامي محسن: خالد يوسف ليس هناك ما يمنع ترشحه

واستكمل محسن، حديثه قائلًا:” خالد يوسف ليس عليه أحكامًا جنائية أو صدر ضده أى حكم جنائي، أو لديه موانع الترشح، أما عن شرط "حسن السمعة" كشرط من شروط الترشح فالحكم الأصيل فيها ومن يقدرها هي الهيئة الوطنية للانتخابات، فهي المنوط بها فقط القول توافر هذا الشرط من عدمه، لكن دون ذلك فليس على النائب السابق خالد يوسف أى مانع آخر يحظر ترشحه. وأضاف مدير المركز الوطني:” المقعد الفردى عن كفر شكر مازال شاغرا، حيث توفي الدكتور جمال حجاج، عضو مجلس النواب عن دائرة بنها وكفر شكر متأثرا بإصابته بفيروس كورونا، ولم يتم الى الان اجراء انتخابات تكميلية طبقا لنصوص مواد اللائحة الداخلية لمجلس النواب.

نص اللائحة

كما أشار محسن إلى نص اللائحة الداخلية لمجلس النواب، مشيرًا إلى المادة "392"، حيث يبلغ وزير الداخلية رئيس المجلس بوفاة أى عضو من أعضائه خلال ثلاثة أيام من تاريخ الوفاة.

وتابع:” يخطر الرئيس المجلس فى أول جلسة تالية لتأبين العضو المتوفى وإعلان خلو مكانه، وإذا خلا مكان أحد الأعضاء بالحكم بإبطال عضويته أو بالاستقالة أو بإسقاط العضوية أو لغير ذلك من الأسباب، يعلن رئيس المجلس خلو مكانه في الدائرة في الجلسة التي أخطر فيها المجلس بحكم بطلان عضوية أحد أعضائه، أو صدر فيها قرار قبول الاستقالة أو إسقاط العضوية، ويخطر رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات أو رئيس الجمهورية بحسب الأحوال بخلو المكان خلال سبعة أيام من تاريخ إعلان ذلك بالمجلس لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

وأختتم:” إلى الآن لم تتخذ الهيئة الوطنية للانتخابات أى إجراءات بشأن فتح باب الترشح لاجراء الانتخابات على هذا المقعد منذ وفاة النائب حجاج فى والذي توفي قبل بدء دور الانعقاد الاول اى ما يقرب من عام كامل.