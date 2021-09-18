بصور من كواليس فيلم «علاء الدين»..ويل سميث يحتفل بعيد ميلاد مينا مسعود

/650705/بصور-من-كواليس-فيلم-علاء-الدينويل-سميث-يحتفل-بعيد-ميلاد-مينا-مسعود

حرص النجم العالمي ويل سميث على الإحتفال مع الفنان المصري مينا مسعود بذكرى ميلاده من خلال استعادت ذكريات وكواليس أول فيلم جمعهما سويا والذي يحمل اسم «علاء الدين».

دوت الخليج يرصد تهنئة ويل سميث لمينا مسعود في عيد ميلاده

رسالة ويل سميث لمينا مسعود في عيد ميلاده

نشر ويل سميث، مجموعة صور عبر خاصية “ستوري” بحسابه الرسمي على موقع "إنستجرام"، ظهر فيها الاثنان من كواليس تصوير فيلمهما "علاء الدين"، إضافة إلى صورة خارج الاستوديو، وعلق عليهما: "عيد ميلاد سعيد".

أبطال فيلم علاء الدين

فيلم «علاء الدين» يشارك فى بطولته الممثل المصرى مينا مسعود، الذى يجسد الأداء الصوتى لشخصية "Aladdin"، والنجمة نعومى سكوت بدور "Jasmine" حبيبة علاء الدين، والنجم العالمى ويل سميث الذى يؤدى دور شخصية الجني ويجمع العمل بين العديد من عوامل النجاح منها قصة الفيلم المشوقة والرقص والغناء إضافة الي نجومية ويل سميث.

مينا مسعود يحضر لجزء ثاني من علاء الدين

ويشارك مينا مسعود في الجزء الثاني من الفيلم الشهير علاء الدين، بعد النجاح الكبير للجزء الأول الذي تم إصداره في صيف 2019، ولم يقرر صناع العمل بعد موعد نهائي لطرحه في السينمات، رغم الانطلاق الرسمي في تصويره في فبراير 2021، من إخراج جاي ريتشي، بحسب موقع سينما بليند.

مينا مسعود ينتظر عرض أولى أعماله المصرية “في عز الضهر”

ويتألق مينا مسعود بأول دور له في فيلم مصري جديد بعنوان “في عز الظهر”، والفيلم من انتاج شركة سينجل فيلمز، وهو أول تجربة إخراجية لمرقس عادل، وأول سيناريو من تأليف الممثل الشاب كريم سرور.

يضم طاقم الممثلين رسميا مينا مسعود إلى جانب محمود حجازي، ومحمد عز ، ومحمد علي رزق ، وأحمد جمال سعيد، وإيهاب فهمي، وهنا الزاهد، وميرنا نور الدين.

وكشف القائمون على الفيلم عن البوستر الرسمى له، وأنه وصل مرحلة المونتاج في شهر أغسطس الماضي، وأظهر البوستر حالة من التشويق والإثارة المرتبطة بقصة العمل وفقا لتصريحات صناعه، حيث ظهر رجل بظهره يمر من نفق ضيق، مكون من عمارات شاهقة ويحاول الركض للخروج منه.