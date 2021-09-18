إنفوجراف.. ماذا تفعل لو فقدت كارت شحن عداد الكهرباء؟

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جدة - نرمين السيد - ويجيب الإنفوجراف التالى عن ماذا تفعل لو فقدت كارت شحن عداد الكهرباء؟
يذكر أن الدكتور أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، صرح فى وقت سابق، بأنه لا صحة لما يتردد بأن هناك اختلافا فى المحاسبة على أسعار شرائح الكهرباء بالنسبة لمستخدمى العدادات مسبوقة الدفع.
وأوضح المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن أسعار الشرائح لا علاقة لها بنوع العداد سواء تقليدى أو مسبق الدفع.
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