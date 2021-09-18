وزيرة التضامن: الرئيس وجه بمشاركة منظمات المجتمع المدنى فى تعزيز الوعى

جدة - نرمين السيد - وأكدت الوزيرة، فى بيان صحفى، على التزام وزارة التضامن الاجتماعى بدعم ومساندة منظمات المجتمع الأهلى العاملة فى مجال صحة وتنمية المرأة المصرية تحقيقا للأهداف استراتيجية الوزارة بشأن حماية المرأة وفى تنمية الأسرة وفى التمكين الاقتصادى.

جاء ذلك خلال كلمتها التى ألقتها فى المنتدى العربى لصحة المرأة تحت شعار "المرأة والسرطان.. من الوقاية للتعافى"، وذلك بحضور الدكتور ناصر القحطانى المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الإدارية، والسفيرة هيفاء أبوغزالة الأمين العام المساعد لقطاع الشؤون الاجتماعية بجامعة الدول العربية، والدكتور محمد العزب رئيس الجمعية المصرية لمنظار عنق الرحم، الدكتور أحمد المرسى المدير التنفيذى للمبادرة الرئاسية لصحة المرأة وممثل وزارة الصحة والسكان.

وتقدمت وزيرة التضامن الاجتماعى، بالشكر والتقدير لممثلى المؤسسات الدولية والعربية والمؤسسات الطبية، كما أشادت بجهود منظمات المجتمع الأهلى المهتمة بدعم صحة وتنمية المرأة ولا سيما الصحة الإنجابية، معربة عن سرورها بأن ترى اليوم الجمعية المصرية لمنظار عنق الرحم التى رغم حداثتها انطلقت صاعدة وتشارك اليوم فى تنظيم هذا المنتدى بالتعاون مع المنظمة العربية للتنمية الإدارية.

وأشارت إلى أن رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى وجه بتكثيف مشاركة منظمات المجتمع المدنى فى تحقيق رؤية مصر لحقوق الانسان، والمشاركة فى تنفيذ المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" التى تهدف إلى الارتقاء بجودة حياة المصريين وخاصة الفئات الأولى بالرعاية فى مجالات الصحة والتعليم وتحقيق تكافؤ الفرص فى العمل وصون حمايتهم الاجتماعية.

وأكدت على دعم وزارة التضامن الإجتماعى المستمر لمنظمات المجتمع الأهلى المتخصصة فى محاور التنمية المختلفة وعلى رأسها الصحة والتعليم اللذان يمثلان العناصر الاساسية للاستثمار فى البشر.

وتابعت أن الوزارة تعمل على وضع إطار عمل وطنى مع منظمات المجتمع الأهلى المصرية يشمل كافة قطاعات التنمية بما يشمل الحماية الاجتماعية والصحة والتعليم وحماية المرأة والطفل والتمكين الاقتصادى ودعم حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، وذلك ليكون عمل منظمات المجتمع المدنى ضمن إطار ومنهج علمى بمستهدفات ومؤشرات قياس واضحة تعزز جهود التنمية.

وقالت إن وزارة التضامن الاجتماعى، قامت بدعم أهم المؤسسات الوطنية ألا وهى مؤسسة الأسرة، حيث أن أقوى الدول على مستوى العالم لم تستطع إيجاد بديل للدور الذى تلعبه الأسرة وأن الاستثمار فى دعم منظومة الأسرة والعمل على استقرارها اجتماعيا واقتصاديا يعزز الجهود التى تبذلها الدولة المصرية لتحقيق معدلات التنمية الاجتماعية والنمو الاقتصادى المرجوة.

وأضافت أن الهدف العام للمنتدى اليوم يأتى فى صميم حماية ودعم الأسرة المصرية، حيث أن وقاية المرأة والاكتشاف المبكر للأورام يوفر على الأسرة التداعيات النفسية والاجتماعية والاقتصادية السلبية فى حالة وجود أم تعانى من السرطان.

وأوضحت أن نسبة إصابة السيدات فى مصر بسرطان الثدى تمثل 35٪؜ من نسب الاصابة العامة بالسرطان، مشيرة إلى أن هناك 68 ألف حالة إصابة بسرطان الثدى خلال عام 2020، ومؤكدة على نجاح نسب التعافى حال اكتشاف الاصابة مبكرا.

وتابعت، أن وزارة التضامن تستطيع مساندة المنتدى اليوم فى محورين أساسيين وهما تعزيز الوعى بأهمية صحة المرأة وإدراجها فى جميع السياسات والخطط الوطنية، ودعم مؤسسات المجتمع المدنى المهتمة والعاملة فى تنمية وصحة المرأة لتنفيذ برامج الوقاية والاكتشاف المبكر للأورام.

وأوضحت، أن وزارة التضامن الاجتماعى، تنفذ برنامجاً متكاملاً للارتقاء بالوعى المجتمعى فى جميع القضايا التى تمس الأسر المصرية وبصفة خاصة الأولى بالرعاية.

وأشارت إلى أن هدف دعم مؤسسات المجتمع المدنى المهتمة والعاملة فى تنمية وصحة المرأة هو تنفيذ برامج الوقاية والاكتشاف المبكر للأورام من خلال اللجنة المشتركة بين وزارة الصحة والسكان ممثلة فى المبادرة الرئيسية لصحة المرأة ومنظمات المجتمع المدنى العاملة فى مجال الأورام لوضع آليات التنسيق ووضع معايير لتقديم الخدمة الصحية المقدمة بواسطة مؤسسات المجتمع الأهلى بهدف تحقيق مبادئ الحوكمة الرشيدة مع التركيز على كشف وعلاج سرطان الثدى مع التوسع لاحقا، ليشمل تخصصات الأورام المختلفة لتحقيق التكامل فى التغطية الطبية لجميع المناطق المحرومة من خلال دعم وتعبئة منظمات المجتمع المدنى، لتنفيذ حملات كشف مبكر عن الأورام لدى الفئات الأولى بالرعاية بالتنسيق والتعاون مع وزارة الصحة والسكان.