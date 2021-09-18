مفتى الجمهورية يدعو المصريين بالخارج للمساهمة فى مبادرة حياة كريمة

جدة - نرمين السيد - أشاد الدكتور شوقى علام مفتى الجمهورية رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء فى العالم، بالاهتمام البالغ والتوجيهات المستمرة للرئيس عبدالفتاح السيسى، لاعتنائه بتوفير الحياة الإنسانية اللائقة للمواطنين، والعمل على تطوير قرى الريف المصرى من خلال المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" وغيرها من المبادرات الرئاسية التى تهدف إلى الارتقاء بمستوى حياة المواطنين .





ودعا الدكتور شوقى علام، فى بيان له، اليوم السبت، جموعَ المصريين بالخارج للمساهمة فى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" من خلال المنصة الإلكترونية التى يتم إطلاقها لتحقيق التكافل والتكاتف بين أبناء الوطن الواحد.

وتابع المفتى: "هذه المبادرات الرئاسية تشجِّع أبناءنا من المصريين بالخارج لدعم هذا المشروع القومى، الذى يتم تنفيذه، والذى يستهدف تحقيق تنمية مستدامة لأهل أرضنا الطيبة، ولا سيما القرى الأكثر احتياجًا، مما يعود بالنفع والحياة الكريمة على أبناء الوطن".

وأوضح مفتى الجمهورية، أن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" تهدف إلى تحقيق حياة كريمة لأهلنا فى القرى المصرية من أجل تحقيق الحياة الطيبة بالعمل الصالح التى قَرن الله تعالى بينهما فى قوله: "مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ"، فالعمل الصالح شامل للعبادة والتزكية وتعمير الأرض، وهى إسعاد للإنسان فى مختلف جوانب حياته اقتصاديًّا ونفسيًّا واجتماعيًّا.

وشدد فضيلة المفتى، على أن هذا السعى الذى أظهرته الدولة المصرية فى ظل قيادتها السياسية الواعية لتحقيق التكافل الاجتماعى والشعور بمشكلات كل فئات المجتمع على اختلافها، هو مما ندب إليه الشرع الشريف من التعاون على البِرِّ، وقرنه بالتقوى، لأن فى التقوى رضا الله تعالى، وفى البرِّ رضا الناس، مصداقًا لقول المولى عز وجل: "وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ".