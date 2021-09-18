فيديوجراف- «حياة كريمة» فى قرى أسوان.. جهود لا تتوقف

جدة - نرمين السيد - والفيديوجراف التالى يوضح أبرز المشروعات التى تنفيذها أجهزة الدولة المختلفة بمحافظة أسوان ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة". وتهدف مبادرة "حياة كريمة" من المستهدف أن تصل بمستوى المعيشة داخل الريف المصرى بشكل لائق لا يقل عن نظيره فى المدن الكبيرة، لتكون القرية جاذبة للخدمات والاستثمارات.

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